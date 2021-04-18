Profesör, ‘birkaç hafta tam kapatma’ önerdi: Yoksa başa dönebiliriz

Akdeniz Üniversitesi’nden (AÜ) Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, mutant virüslerin giderek arttığına dikkat çekerek, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski var” dedi.

Türkiye’de son iki haftada, salgının başından bu yana en yüksek vaka, ölüm ve ağır hasta sayıları kayda geçti.

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Ata, AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi; ayrıca Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği’nin (BUHASDER) başkan yardımcısı.

Dünyada bugün itibariyle 140 milyon ‘corona’ vakasıyla karşılaşıldı, 3 milyonu ölümle sonuçlandı. Türkiye’deki durum ise ise 4 milyon 150 binden fazla vaka, 35 binden fazla ölüm. Türkiye vaka sıralamasında 7’nci sırada.

Profesör, aşının en çok yan etkilerinden korkulduğuna, onay hızlı alındığı için tereddüt edildiğine, etkisinin düşük bulunduğuna, virüse yakalanmayacağını düşünenlerin bulunduğuna dikkat çekti.

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Türkiye’de aşılama oranının hızla artırılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: “Şu an kullanılan her iki aşı da etkinliği ve güvenilirliği yüksek aşılar. Son zamanlarda tedavi başarısızlığı ya da sıkıntıların biraz daha artması muhtemelen mutant virüslerin bir sonucu. En yaygın mutant virüs İngiltere’den, daha sonra Güney Afrika ve Brezilya mutantları. Bunlara ilave olarak nadiren de olsa 14 tane daha mutant suş var. Bunların sayısının artması da bekleniyor.”

Şu an ortalama 45-50 yaş

60 yaş üzerindeki bireylerin rutin olarak aşılanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla bu yaş grubunda hastalık oranının azaldığını belirten profesör şunları aktardı: “Hastalık daha çok 45-50 yaş ortalamasında. Daha genç erişkin yaş grubunda. Çocukların da hastalanma oranları nispeten arttı. Dolayısıyla aşılanmanın alt yaşlara doğru hızlı bir şekilde çekilmesi olayı etkileyecek. 45-50 yaş grubundaki bu hastalarda ek rahatsızlıklar da yok.”

Başa dönme riski

Yalçın, yeni tedbirler oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Kritik sektör gruplarının kapatılması ya da uzaktan çalışılması gerektiğini aktaran profesör şöyle konuştu: “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa’da yapan ülkeler oldu. İngiltere üç kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski taşıyor.”