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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.”

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İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 920.57, Ankara’da 534.14, İzmir’de 351.97 oldu.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller olurken; Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari en az vaka görülen iller oldu.

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