Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eşcinsel çiftin ikizlerine ülkeye giriş engeli

Namibya’da mahkeme, eşcinsel bir çiftin, Güney Afrika’da taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizlerinin ülkeye girişine şart koştu! Kızlarıyla Güney Afrika’da olan Namibyalı Philip Lühl’ün ülkeye girebilmesi için, ikizlerin babası olduğuna dair ‘genetik kanıt’ göstermesi istendi.

Phillip Lühl, annesi Frauke ve ikizlerle. Fotoğraf: Reuters

Bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan 38 yaşındaki Lühl ve Güney Afrika’da evlendiği Meksikalı eşi Guillermo Delgado, kızlarının doğum belgesinde ikisinin de adının yazdığını belirterek mahkeme kararını ayrımcılık olarak niteledi. İkili, ayrıca, hangisinin biyolojik baba olduğunu açıklamak zorunda bırakılmalarının da yanlış olduğunun altını çizdi.

Reklam

Lühl, “Benden onların babası olduğumu kanıtlamamı, test yaptırmamı istiiyorlar. Ancak heteroseksüel bir çiftten veya yalnız bir anneden istemeyeceklerdi” dedi.

Delgado’nun yine taşıyıcı anne aracılığıyla, komşu ülke Güney Afrika’da doğan iki yaşındaki oğullarıyla Namibya’da olduğunu söyleyen Lühl şöyle devam etti: “Ona da henüz vatandaşlık vermediler. O konuyla ilgili de bir davamız var. Aslına bakarsanız üç çocuğumuzun da vatandaşlığı yok. Kızlarımızı ülkeye bile sokamadık.”

Çift, kararı temyize taşıyabileceğini söyledi.

Reklam

Namibya hükümeti, geçen ay, içişleri bakanlığının ikizlere seyahat belgesi çıkarmaya sıcak bakmadığını açıklamış, gerekçe olarak da bir Namibyalının soyundan olduklarının kanıtı bulunmadığını göstermişti.

Erkekler arasında cinsel ilişkinin yasak olduğu ancak yasanın pek uygulanmadığı ülkede bu açıklama sonrasında çifte haksızlık yapıldığını savunanlar yürüyüş düzenlemişti.

SON HABERLER

Kilo vermeyi zorlaştıran 10 neden

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe’yle söyleşimizin üçüncü ve son bölümü: ‘Aşk Tadında Diyet’ adlı kitabından sağlıklı beslenme tüyoları, bazı pratik tarifler ve kilo vermeye engel 10 neden.

Okyanustaki büyük balıklar ve biz

Bir yüzyıl kadar önce yanlış ata oynanıp bu coğrafyanın insanlarına büyük bir felaket yaşatıldığından bunu en iyi bizim biliyor olmamız lazım.

Profesör: Afrika’dan gelen ‘toz taşınımı’ çarşambaya kadar devam edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak. Solunum için zararlı, çok fazla maruz kalmamakta fayda var. Ancak bitkiler için doğal gübre” dedi.