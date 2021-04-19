Eşcinsel çiftin ikizlerine ülkeye giriş engeli

Namibya’da mahkeme, eşcinsel bir çiftin, Güney Afrika’da taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizlerinin ülkeye girişine şart koştu! Kızlarıyla Güney Afrika’da olan Namibyalı Philip Lühl’ün ülkeye girebilmesi için, ikizlerin babası olduğuna dair ‘genetik kanıt’ göstermesi istendi.

Phillip Lühl, annesi Frauke ve ikizlerle. Fotoğraf: Reuters

Bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan 38 yaşındaki Lühl ve Güney Afrika’da evlendiği Meksikalı eşi Guillermo Delgado, kızlarının doğum belgesinde ikisinin de adının yazdığını belirterek mahkeme kararını ayrımcılık olarak niteledi. İkili, ayrıca, hangisinin biyolojik baba olduğunu açıklamak zorunda bırakılmalarının da yanlış olduğunun altını çizdi.

Reklam

Lühl, “Benden onların babası olduğumu kanıtlamamı, test yaptırmamı istiiyorlar. Ancak heteroseksüel bir çiftten veya yalnız bir anneden istemeyeceklerdi” dedi.

Delgado’nun yine taşıyıcı anne aracılığıyla, komşu ülke Güney Afrika’da doğan iki yaşındaki oğullarıyla Namibya’da olduğunu söyleyen Lühl şöyle devam etti: “Ona da henüz vatandaşlık vermediler. O konuyla ilgili de bir davamız var. Aslına bakarsanız üç çocuğumuzun da vatandaşlığı yok. Kızlarımızı ülkeye bile sokamadık.”

Çift, kararı temyize taşıyabileceğini söyledi.

Reklam

Namibya hükümeti, geçen ay, içişleri bakanlığının ikizlere seyahat belgesi çıkarmaya sıcak bakmadığını açıklamış, gerekçe olarak da bir Namibyalının soyundan olduklarının kanıtı bulunmadığını göstermişti.

Erkekler arasında cinsel ilişkinin yasak olduğu ancak yasanın pek uygulanmadığı ülkede bu açıklama sonrasında çifte haksızlık yapıldığını savunanlar yürüyüş düzenlemişti.