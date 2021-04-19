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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri ‘gidiş o gidiş’ soruşturmasını genişletti

İçişleri Bakanlığı altı belediyenin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına bazı kişileri gönderdiğinin tespit edildiğini, bununla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt belediyesince Almanya’ya gönderilen 43 kişinin geri dönmediğinin ortaya çıkmasıyla, benzer yöntemle pek çok kişinin yurt dışına ‘kaçtığı’ belirlenmişti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart’ta başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Bu kapsamda CHP’li Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı ve Burdur Yeşilova, İYİ Partili Yozgat Yerköy, 2019 yılında kayyım atanan HDP’li Şanlıurfa Suruç ve AKP’li Ordu Korgan belediyelerince ‘dans (folklor) gösterisi’, ‘kültür turu’, ‘gençlik programları’ adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi.

Söz konusu olaylarla ilgili bakanlık mülkiye müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.

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İçişleri Bakanlığı’nca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurt dışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.

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