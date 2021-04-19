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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’ya ‘gidiş o gidiş’le kaçan şahıs anlattı: Bingöl’den en az 500 kişi çıkarıldı

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt belediyesinin görev pasaportuyla Almanya’ya gönderdiği 43 kişinin dönmemesinin ardından bu yöntemle Türkiye’den ‘kaçırılan’ başkaları da ortaya çıkıyor. İsmini vermek istemeyen ve gri pasaportla Almanya’ya giden bir kişi, “2019-2020 yılları arasında Bingöl’den en az 450-500 kişi böyle çıkarıldı” dedi.

Fotoğraf: Tagesspiegel (Temsili)

Belediyenin CHP’li meclis grup başkan vekili Günnur Tabel, çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğini aktarmıştı.

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Soruşturmada dört personel görevden uzaklaştırılmıştı.

Habertürk’teki köşesinde konuyu ele alan Sevilay Yılman “Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde patlak veren ancak bu haberin gündeme yansımasının ardından aynı yöntem ve usül ile gerçekleştirildiği anlaşılan birçok organizasyona alet olan belediyelerin sayısı tahminimce bilinenden çok fazla” diye yazdı.

Yılman, adının saklı tutulması kaydıyla kendisine konuşan bir kişinin 2019’un temmuz ayında Bingöl belediyesinin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler‘ projesine dahil olarak 6 bin avro karşılığında Almanya’ya gittiğini itiraf ettiğini aktardı.

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Gri pasaportla Almanya’ya giden H.B., Bingöl’de yaşayan herkesin bu yolla Almanya’ya gidildiğini bildiğini belirterek, “Yeter ki verebileceğiniz 6 bin avronuz olsun” dedi.

Gri pasaport için tek yapması gerekenin parayı ve kimliğini teslim etmek olduğunu anlatan H.B., 15 gün içinde pasaportun geldiğini söyledi.

Sadece Bingöl’den kendisinin tanıdığı ve Almanya’da hala görüştüğü 150 kişi olduğunu belirten H.B., 2019 ile 2020 yılları arasında Bingöl’den en az 450-500 kişinin böyle çıkarıldığını öne sürdü.

Almanya’ya gidişte herhangi bir sorun yaşamadığını anlatan H.B., varır varmaz pasaportunu teslim ettiğini, bunun yola çıkmadan şart koşulduğunu ifade etti.

Kaçak olarak yaşamanın zor olmadığını, zaten kaçak gibi yaşamayıp istediği gibi gezip dolaştığını anlatan H.B., ‘ekmeğini kazanmak‘ için Almanya’ya gittiğini anlattı: “Burada her şey var. Orada iş yoktu, güç yoktu. Açtım. Bak düşün burada her gün et yiyorum. Ben orada et yiyemiyordum.”

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