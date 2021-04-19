Son 24 saat: 55 bin 149 vaka, 341 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 55 bin 149 Covid-19 vakası kayda geçerken 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 267’ye çıktı.

Bir günde 318 bin 869 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 862, iyileşenlerin sayısı da 48 bin 947. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 319.