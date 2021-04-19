Covid-19’da ‘bağışıklık’ sorusunun yanıtı için kasıtlı olarak virüs verecekler

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları Covid-19 geçirmiş kişileri yeniden virüse maruz bırakarak, enfekte olup olmayacaklarını ve bağışıklık yanıtlarını inceleyecek.

Fotoğraf: Unsplash

Deneyle ilgili etik onayların alındığı duyuruldu. Böylece, Covid-19’da kişileri yeniden enfekte olmaktan korumak için gerekli olan bağışıklık yanıtı incelenecek.

Reklam

Britanya’da ilk insanlı denemeler bu yıl Imperial College’da, daha önce Covid-19 geçirmemiş kişilerin dahil olduğu ve enfeksiyona neden olabilen en az virüs miktarının incelendiği bir çalışmayla başlamıştı.

En az üç ay önce

Birkaç hafta içinde Covid-19 geçiren gönüllerin kaydedilmesine başlanacak çalışmanın amacı, yeniden enfeksiyon kapmanın, ne tür bir bağışıklık yanıtıyla önlenebileceğini saptamak.

Çalışmanın başındaki isim, Oxford Üniversitesi’nden aşı profesörü Helen McShane, katılımcıların bağışıklık yanıtlarında T hücreleri ve antikorları gibi çeşitli bileşenleri ölçeceklerini, daha sonra virüse maruz kaldıklarında enfekte olup olmayacaklarını takip edeceklerini anlattı.

Reklam

Katılımcılar 18-30 yaş arası, en az üç ay önce Covid-19 geçirdiği testle belirlenmiş ve antikoru olan sağlıklı bireyler arasından seçilecek.

Zaman şartı göz önüne alındığında katılımcıların çoğunun virüsün orijinal varyantına yakalanarak Covid-19 geçirmiş kişilerden oluşması bekleniyor.

İki aşamalı

Deneyin ilk fazına dahil edilecek 24 kişi gruplara ayrılacak. Daha sonra bu kişilere düşük dozla başlanarak burun yoluyla orijinal varyant virüs verilecek. Gerekirse zamanla virüs dozu belli bir noktaya kadar artırılacak.

Hedeflerinin katılımcıların yüzde 50’sinin enfekte olması fakat hastalığı semptomsuz veya çok hafif geçirmesi olduğunu anlatan McShane, doz belirlendikten sonra 10-40 arası katılımcıya uygulanarak sonuçların doğrulanacağını ifade etti.

Çalışmanın yazın başlaması planlanan ikinci aşamasında, yeni bir grup katılımcı yine virüse maruz kalmadan önce ve sonra bağışıklık yanıtları yakından incelenerek deneye dahil edilecek.

Yeniden enfeksiyon doğrulandığı ya da semptom geliştiği durumlarda katılımcılara monoklonal antikor tedavisi uygulanacak.

Katılımcılara 5 bin pound

Çalışmanın çok merak edilen ‘Covid-19’a karşı bağışıklık ne kadar sürüyor’ sorusuna da ışık tutması bekleniyor.

Deney sırasında en az 17 gün karantinada kalması ve bir sene boyunca takip edilmesi gereken gönüllülere katılımları karşılığında 5 bin pounda (56 bin lira) yakın ödeme yapılacak.