Bir ‘gidiş o gidiş’ de Diyanet’te: 20 kişi geri dönmemiş

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet pasaportuyla Avrupa’ya Alevi dedesi gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişinin 20’sinin geri dönmediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt belediyesince hizmet pasaportuyla Almanya’ya gönderilen 43 kişinin geri dönmediğinin anlaşılmasından sonra, benzer yöntemle pek çok kişinin yurt dışına ‘kaçtığı’ belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

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ankaragazetecisi.com’daki habere göre Diyanet, Alevilikle ilgili yurt dışında bilgi vermesi için 2018’de Alevi dedelerini Almanya başta olmak üzere Fransa ve Hollanda gibi ülkelere gönderme kararı aldı.

Gönderilecekler Tunceli valiliğinde 15 Şubat 2018’de mülakata alındı.

Mülakat komisyonunda Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, il müftüsü ile iki vali yardımcısı görev aldı. Yurt, komisyondan geçen bazı isimlerin dede vasfını taşımadığını, hatta aralarında o tarihte 15 yaşında olan 2003 doğumlu D.G.’nin de yer aldığını tespit etti.

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Yurt’un itirazına rağmen, valilik kararıyla belirlenen kişilerin gri pasaportla Almanya’ya gönderilmesine onay çıktı.

Suç duyurusu

Bunun üzerine Tunceli başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Yurt, Avrupa’ya dede olarak gönderilen kişilerin bazılarının bu vasfı taşımadığı, yurt dışına gittikten sonra dönmediği ve iltica ettiğini dilekçesinde belirtirken, listedeki bazı şahısların terör suçlarından yargılandığını da ekledi.

Tunceli başsavcılığı ise üç yıllık soruşturmanın ardından 13 Ocak 2021’de takipsizlik kararı vererek, dosyayı kapattı.

Takipsizlik

Takipsizlik kararında, yurt dışına gidip dönmeyen kişi sayısının 20 olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Tunceli ilinde hizmet pasaportu alarak yurt dışına gönderilen şahıslara ilişkin Pasaport Şube Müdürlüğü’nden temin edilen 472 kişilik ve 57 kişilik listede yer alan şahıslardan hizmet süresi bitmesine rağmen yurda dönüş yapmayanlara ilişkin yapılan araştırmada toplam 20 kişinin yurda dönüş yapmadığı tespit edilmiştir.”

Bazı kişilerin terör soruşturması geçirdiğine yönelik iddiaya ilişkinse şu bilgi verildi: “Üç kişi hakkında da terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapıldığı, bunlardan da ikisi hakkında yakalama kararı bulunmadığı, sadece Ş. isimli şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu ancak bu kararın yurt dışına çıktıktan sonra çıkarıldığı tespit edilmiştir.”

Başsavcılık kovuşturulması gereken suç ve suç unsuru bulunmadığını da ekledi.