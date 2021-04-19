CHP’li vekilden çağrı: Sağlıkçıların çocuk ve eşleri bir an önce aşılanmalı

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, sağlık çalışanlarının hastalık bulaştırma endişesiyle evlerine gitmeye çekindiğini belirterek, “Bir an önce sağlık çalışanlarının çocukları ve eşleri aşılanmalıdır” dedi.

Fotoğraf: AA (arşiv)

13 Ocak’ta ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri aşı yaptırmıştı. Aşılamada sağlık çalışanlarına öncelik tanınmış ancak aile üyeleri kapsama alınmamıştı.

Reklam

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Şahin, yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu ve yer bulunamadığını dile getirdi.

Acil olmayan ameliyat ve hastanelere yatışların ertelenmesi sayesinde kazanılacak yatakların, Covid-19 hastaları için kullanılması gerektiğini vurgulayan Şahin, aşılama nedeniyle sağlık çalışanları arasında önceki piklere göre yüksek oranda hasta olmadığını söyledi.

Sağlıkçıların eş ve çocuklarının ise hastalığa yakalandığına, yakalanma riski altında olduğuna dikkat çeken vekil, aşılanmaları için çalışma yapılmasını istedi.