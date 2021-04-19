NASA, Mars’ta helikopter uçurdu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’a gönderdiği mini helikopteri uçurdu.

Fotoğraf: NASA / Twitter

NASA, keşif aracı ‘Perseverance’ ile Mars’a Ingenuity adlı mini helikopteri de göndermişti.

Reklam

Şubatta ‘Kızıl Gezegen’e inen Ingenuity bugün uçuruldu.

You wouldn’t believe what I just saw.



More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Yaklaşık bir dakika uçan mini helikopter, ‘başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı’ olarak tarihe geçti.

‘Ingenuity’nin uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletildi.

Reklam

NASA Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, “Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz” dedi.

En gelişmiş teknolojik özelliklere sahip araç

NASA’nın California’daki Jet İtki Laboratuvarı’nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan ‘Perseverance’, Mars’a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip.

Uzay kurumu, gezegendeki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2.4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Perseverance, Mars’ta ilk sürüşünü 6 Mart’ta gerçekleştirmişti.