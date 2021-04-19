Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evlatlık verilen tek yumurta ikizleri 36 yaşında tanıştı: DNA testi sayesinde birbirlerini buldular

Güney Kore’de dünyaya gelen, doğar doğmaz evlatlık verilen ve yıllarca birbirinden habersiz yaşayan tek yumurta ikizleri Molly Sinert ve Emily Bushnell, 36’ıncı doğum günlerinde tanıştı.

Emily Bushnell (solda) ve Molly Sinert. Fotoğraflar: ABC 

Sinert, Florida eyaletinde, Bushnell ise Philadelphia kentinde yaşayan ABD’li aileler tarafından evlat edinmişlerdi. Okula gittiler, mezun oldular, evlendiler.

Reklam

Bu yıl Bushnell’ın 11 yaşındaki kızı Isabel, “Anne soyağacını araştıralım. Evlatlık olduğun için geçmişinle ilgili bilgimiz yok DNA testi yaptırmakla başlayalım işe” diyene kadar birbirlerinden habersiz yaşadılar. İkisi de bir ikizi olduğunu bilmiyordu.

Tesadüf bu ya aynı dönemde yıllarca biyolojik ailesini merak eden Sinert de test yaptırmıştı.

Sinert ve kızı Isabel’le test yaptıran Bushnell, DNA testi sonuçlarını alıp, veri paylaşan internet sitesinde yakın akrabalarını araştırmaları sonucunda birer ikizi olduğunu öğrendi.

Reklam

Önce mesajlaşmaya ve birbirlerine fotoğraf yollamaya başladılar; görüntülü konuştular. 36’ncı doğum günlerinde ise biraraya geldiler.

İkisi için de, “Hayatımızın anı” dedikleri o an bir daha hiç ayrılmamaya karar verdiler.

Bushnell, “Beni büyüten ailem mükemmel insanlar, beni çok sevdiler ama bir ikizim olduğunu öğrenince sanki hayatımdaki bir boşluk doldu” derken, Sinert de, “Mükemmel bir duygu, 36 yıl ondan habersiz yaşadım neyse ki kavuştuk. Saçımızı toplama şeklimiz bile aynı” ifadelerini kullandı.

Neden evlatlık verildiklerini, anne-babalarının içinde bulunduğu koşulları bilmeyen ikizler salgın sonrasında ilk iş doğdukları ülkeye, Güney Kore’ye gitmeyi planlıyor.

SON HABERLER

Kilo vermeyi zorlaştıran 10 neden

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe’yle söyleşimizin üçüncü ve son bölümü: ‘Aşk Tadında Diyet’ adlı kitabından sağlıklı beslenme tüyoları, bazı pratik tarifler ve kilo vermeye engel 10 neden.

Sosyal medya bağımlılığı diye bir şey var mı?

“Sosyal medya detoksuna girdim, süre yokum” ifadelerini ya bir yakınınızdan duymuşsunuzdur ya da bir gün kendinizi bu cümleler ağzınızdan dökülürken bulmuşsunuzdur. Peki sosyal medya gerçekten detoks yapmamız gereken bir bağımlılık mı? Bilim insanları araştırdı…

Muhalefet muhtemel bir seçime gerçekten hazırlanıyor mu?

Seçim ‘CHP mi Ak Parti mi?’ yarışına dönüşürse AK Parti kazanıyor. ‘AK Parti mi İyi Parti mi?’ yarışı olursa yine benzer bir sonuç çıkıyor. Ama bu seçim ‘Demokrasi mi otoriterlik mi?’ seçimine dönüşürse yine bütün anketler bize gösteriyor ki demokrasi diyenler çoğunlukta.