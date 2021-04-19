Kararsız kitlesinde en düşük İYİ Parti, en yüksek AKP

Metropoll’ün mart ayı seçim araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 39.1, muhalefet bloku ise 40.4 seviyesinde.

Fotoğraf: Reuters

22-25 Mart’ta 28 ilde 1627 kişi ile düzenlenen araştırmada sonuçlar şöyle çıktı:

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Sonuçları değerlendiren Metropoll Araştırma’nın müdürü Özer Sencar, “İktidar ile muhalefet arasındaki denge çok kritik. Gerçekçi olmakta fayda var” dedi.

Sencar şu notları paylaştı:

Muhalefet seçmeni tercihini açıklamak istemezse iktidar partilerinin ismini vermez. “Kararsızım veya cevap vermek istemiyorum” der.

der. CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeni cevap vermek istemezse “AKP” demiyor.

demiyor. Kararsızların 1/3’ü yani 6 puanı AKP kökenli.

Kararsızlar içindeki 6 puanlık AKP kökenli seçmenin 1.5 puanı Erdoğan’a sıkı bağlı, 1.5 puanı ise gevşek bağlıdır. Dolayısıyla bunların tekrar AKP’ye dönme ihtimali söz konusudur, özellikle sıkı bağlıların.

Kalan 3 puanlık AKP kökenliler AKP’yi de Erdoğan’ı da terk etmiş.

Sonuçların, tüm parti yöneticilerinin netice alabilmek için çalışmalarını kararsız seçmen kitlesi ve dar gelirli seçmenler üzerine yoğunlaştırması gerektiğini gösterdiğine işaret eden Sencar, “Bu iki gruba sesini duyurabilen ve ulaşabilen partilerin kazanma şansı yüksek olacaktır. Kimse hayalci olmasın ve rakamlarla uğraşmasın” ifadelerini kullandı.

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Karasız seçmen kitlesinin mart ayına kadar nasıl değiştiğine dair tabloyu da paylaşan Sencar, “24 Haziran milletvekili seçiminde aldığı oya oranla mart ayında kararsız kitlesi en düşük partinin İYİ, en yüksek olanın da AK Parti olduğu anlaşılmaktadır” dedi.