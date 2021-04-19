Tottenham macerası da 17 ay sürdü: Mourinho’nun görevine son

İngiliz Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verdi.

Fotoğraf: Reuters

Kasım 2019’da Arjantinli Mauricio Pochettino’dan boşalan koltuğa oturan Mourinho’nun başkent Londra’nın takımlarından Tottenham’daki serüveni 17 ay sürdü.

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Geçen yıl ligi altıncı tamamlayan takım bu yıl yedinci sırada. Martta UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden İngiliz kulübünün son üç maçta iki puan alması bardağı taşıran son damlaydı.

Mourinho’nun teknik ekibinde yer alan diğer isimler Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra’nın da işine son verildi.

Kulübün başkanı Daniel Levy şunları söyledi: “Jose gerçek bir profesyonel. Pandemi sürecinde büyük gayret gösterdi. O ve ekibi çok zor bir süreçte bizimle oldu. Bireysel olarak onunla çalışmaktan büyük zevk aldım ama yolunda gitmeyen şeyler oldu. Bunun için üzgünüm. Ona ve ekibine katkıları için teşekkür ederim.”

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Geçmişte İngiliz Premier Ligi’nde Manchester United ve Chelsea’yi, İspanyol devi Real Madrid’i, İtalyan ekibi Inter Milan’ı ve Portekiz’de Porto’yu çalıştıran deneyimli teknik adam bu yıl ilk kez kariyerinde ligde 10 yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ni iki kez kazanan 58 yaşındaki teknik adam, kariyerine UEFA Avrupa Kupası, lig ve kupa şampiyonlukları dahil 25 kupa sığdırdı. ‘Harika bir taktisyen’ olarak bilinen Mourinho, farklı yarışmalarda defalarca ‘yılın teknik direktörü’ seçildi.

Aralık 2018’de Manchester United da Mourinho’nun görevine son vermişti.

Takımı eski orta saha oyuncusu Ryan Mason çalıştıracak.