İlk sırada Tekirdağ var: Yoğun bakım doluluğunda İstanbul ikinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en yüksek illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Dün yayınlanan haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller.

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Koca, söz konusu illerin sağlık müdürleri ve valileriyle toplantığı yaptığını aktardığı Twitter paylaşımı sonrası yoğun bakım doluluk oranlarını şöyle açıkladı: “İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71.4. Çanakkale’de yüzde 67.1. Tekirdağ’da yüzde 73.5. Kırklareli’nde yüzde 69. Yalova’da yüzde 55.4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.”