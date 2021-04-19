İlk sırada Tekirdağ var: Yoğun bakım doluluğunda İstanbul ikinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en yüksek illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
Dün yayınlanan haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller.
Koca, söz konusu illerin sağlık müdürleri ve valileriyle toplantığı yaptığını aktardığı Twitter paylaşımı sonrası yoğun bakım doluluk oranlarını şöyle açıkladı: “İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71.4. Çanakkale’de yüzde 67.1. Tekirdağ’da yüzde 73.5. Kırklareli’nde yüzde 69. Yalova’da yüzde 55.4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.”