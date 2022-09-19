Akşam Postası / 19 Eylül 2022

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99’u doldu.

Erdoğan övmüştü: İş Bankası, ABD uyarısı sonrası Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldı

İş Bankası’nın ABD’den gelen yaptırım uyarılarından sonra Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldığı bildirildi.

Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘gönderme’: Üniversite arkadaşlarına ayıp olmuyor mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı iddiasına değinen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Neredeyse bütün orta okul ve lise arkadaşlarını devlette bir yerlere getirdin. Üniversite arkadaşlarına ayıp olmuyor mu” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘beşli çete’den paraları nasıl alacağını soranlara ‘hukuk’ vurgusu

“‘Beşli çete’den paraları nasıl alacaksınız” sorularına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘hukuk’u vurguladı: “Paraları söke söke alacağız. Hukuk içinde alacağız, adalet içinde alacağız. Milletin hakkı ve hukukunu millete teslim edeceğiz.”

Erdoğan ŞİÖ’yü, Kılıçdaroğlu ‘daha demokratik kurumları’ hedefledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üyelik hedefinde olduğunu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘daha demokratik’ olarak nitelediği Avrupa’ya dikkat çekti.

Davutoğlu, Meclis’te 360 sandalye için her formüle razı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘altılı masa’nın Meclis’te 360 sandalyeye ulaşabilmesi için her formüle razı olduklarını vurguladı.

‘HDP’yi kilit parti olmaktan çıkarmak için’ yeni ittifak kuruldu

Beş siyasi parti, ‘Türkiye İttifakı Partisi’ çatışı altında toplanıp, cumhurbaşkanı adayı olarak eski MHP’li milletvekili Sinan Oğan’ı gösterecek. Oğan’a göre bu ittifak, ‘millet’ ve ‘cumhur’ ittifaklarına dahil olmayan HDP’yi seçimlerde ‘kilit parti’ olmaktan çıkarmak için kuruldu.

Biden net konuştu: Çin saldırırsa Tayvan’ı savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in işgal başlatması durumunda ABD’li silahlı kuvvetlerin Tayvan’ı savunacağını söyledi. Biden, yanıtını netleştirmek için sorulan soruya da “Evet” dedi.

İsrail, Ankara büyükelçisini belirledi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.

Baltık ülkeleri ve Polonya, Rus turistlere kapıyı kapattı: ‘Burada hoş karşılanmıyorsunuz’

Rusya’yla sınırı olan beş Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dördü, dün gece yarısından itibaren Rus turistleri geri çevirmeye başladı.

Avrupa’nın doğalgaz depoları doldu: Fiyatlar geriledi

Avrupa’da gaz depolarının yüzde 85,3 dolmasıyla fiyatlar yüzde 12,6 geriledi. Doğalgazın megavatsaat başına ücreti 187 avroya indi.

Oktay, Azerbeycan’ı kınayan Pelosi’yi ‘diplomatik çabaları sabote etmek’le suçladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan’da Azerbeycan’ı kınayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi ‘diplomatik çabaları sabote etmek’le suçlayarak Azerbeycan’ın yanında olduklarını söyledi.

Kraliçenin son yolculuğu başladı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için Londra’nın merkezindeki Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreni başladı. Töreni, Westminster Kilisesi’nin rahibi David Hoyle yönetiyor.

Düşüş sürüyor: Bitcoin, 19 bin doların altında

Kripto paralar, kanuni düzenlemelerle ilgili endişelerden ve dünya çapında faizlerdeki artışlardan dolayı yatırımcıların riskli varlıklara karşı çekingen davranması nedeniyle değer kaybetti. Bitcoin, 19 bin doların altına geriledi.

Haluk Pekşen’in kızı Elif Pekşen: Babama yanlış teşhis kondu

25 ve 26’ncı dönem CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’in kızı Elif Pekşen, babasının Covid aşısı ya da zatürre nedeniyle değil konulan yanlış teşhis sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.