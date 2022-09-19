Davutoğlu, Meclis’te 360 sandalye için her formüle razı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘altılı masa’nın Meclis’te 360 sandalyeye ulaşabilmesi için her formüle razı olduklarını vurguladı.

Masanın göstereceği aday konusunda parti liderleri dışında genel başkan yardımcılarının yorum yapmasını eleştiren Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Bülent Kuşoğlu’nun adaylıkta Kılıçdaroğlu’na dikkat çekmesi hakkında, “Bu konuda fiili bir iklim oluşturma çabasını da doğru bulmam” dedi.

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Ahmet Davutoğlu, dün İstanbul Sultanbeyli’de düzenlediği mitingin ardından Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı.

‘360 milletvekili için her formüle razıyız’

Davutoğlu’nun verdiği röportajda dikkat çeken konularsa ‘altılı masa’nın adaylığı konusunda genel başkanlar dışında konuşulması ve TBMM’deki çoğunluk oldu.

Mecliste 360 milletvekiline ulaşmak için kararlı olduklarını vurgularken; cumhurbaşkanı adayı konusunda CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na dikkat çekmesini ve ‘Olmazsa masa dağılır’ sözlerini eleştirerek ‘İşi değil’ dedi.

Davutoğlu, Alçı’nın “Kemal Kılıçdaroğlu ”40 ilde ortak aday çıkarma konusunda bir çalışma yaptık ve diğer partilere yolladık” dedi. Önünüzde o çalışma var mı ve nasıl bakıyorsunuz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Evet ama nereler olabilir aşamasına gelmedik herkes kendi çalışmasını yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine, ne kadar ortak aday ve toplumun genelinin tartışmasız kabul edebileceği bir aday ile gidebiliriz onun üzerine hep beraber çalışacağız. Meclis ile ilgili bizim tavrımız net, 360’a birlikte ulaşabileceğimiz her formüle biz varız. Bizim tek başımıza şu ya da bu sayıya ulaşmamız partimiz için önemli ama rekabet zamanı değil. Çok hassas bir süreç işleyecek. Aday konusunda da süreç başlayana kadar liderler dışında kimsenin bu konuda görüş beyan etmemesi önemli.”

‘Kuşoğlu’nun açıklaması kamuoyu oluşturma çabası’

Kuşoğlu’nun adaylıkta Kılıçdaroğlu’na dikkat çekmesini doğru bulmayan Davutoğlu şunları söyledi: “Ben çok açık söyledim, bu çok hassas bir süreç hiçbir arkadaş genel başkan hakkında yorum yapmayacak, diğer partiler hakkında yorum yapmayacak, genel başkanların üzerinde mutabık olduğu ilkelere herkes saygı gösterecek. Genel Başkan yardımcılarının işi değil bu. Bülent Kuşoğlu’nu da kast ederek söylüyorum.”

Kuşoğlu’nun açıklamalarını ‘adaylık konusunda fiili bir iklim oluşturma çabası’ olarak niteleyen Davutoğlu, “Ama altı liderin karar vereceği bir hususta herhangi bir genel başkan yardımcısının yorum yapmasını da doğru bulmam. Bu konuda fiili bir iklim oluşturma çabasını da doğru bulmam.”

Alçı’nın “Ne demek fiili iklim? Emrivaki mi?” sorusunu Davutoğlu, “Emrivaki demeyeyim ama bir kamuoyu oluşturma çabası da doğru olmaz” diyerek yanıtladı. Davutoğlu, Kuşoğlu’nun açıklamalarının buna işaret ettiğini belirtti.

‘Kılıçdaroğlu ile Öztrak’ın açıklaması önemli’

Yine de adaylık konusunda Kılıçdaroğlu ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarının kendileri için ‘önemli’ olduğunu belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrım noktası olur. Bir kişi bireysel açıklama yapar. Burada Kılıçdaroğlu’nun açıklaması bizim için önemlidir. Bir de sözcü Faik Öztrak’ın. Her ikisinin de açıklaması var. ‘Bu kurumsal bir açıklama değil.’ Onun için bu meselenin bir krize dönüşmesine zemin yok. Ama doğru değil bu tür açıklamalar.”