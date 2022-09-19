Adnan Oktar’a 1198 yıla kadar hapis istemi

Adnan Oktar suç örgütüne hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72’si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa, celse arasında mahkemeye sunuldu.

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İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi savcısı tarafından hazırlanan 445 sayfalık mütalaada örgüt lideri Oktar’ın 1994’te örgütün dışarıya açılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

İmkanı olanların iş kurması, iş kuramayanlarınsa iş bulmaları ve kazandıkları paraları örgüte ‘infak’ adı altında getirmeleri talimatlarının iletildiği anlatılan mütalaada, harcamalara ilişkin örgüt liderinin sürekli bilgilendirildiği ve örgüt içinde tüm harcamaların son kararının örgüt lideri tarafından verildiği kaydedildi.

Mütalaada, Akkuyu Nükleer Santral Projesi, Suriye politikaları ve Türkiye-Rusya’yı ilgilendiren istihbari konularda bilgi toplama, ayrılan örgüt üyelerinin zor durumda bırakılmaları için ‘FETÖ’cü olduklarına ilişkin yabancı istihbarat birimlerine bilgi verilmesi gibi eylemleri kullandıkları aktarıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık ve katılanların beyanlarına göre örgüt lideri sanık Adnan Oktar’ın özellikle kadın örgüt mensuplarına ‘bakışını beğenmediği, yanlış hitap ettiği, kendisine itiraz ettiği/karşı çıktığı’ gibi sebeplerle küfrederek veya döverek psikolojik ve fiziki şiddet uyguladığı anlatılan mütalaada, Oktar’ın ayrıca örgüt üyelerinin eğitim alma hakkını engellediği bildirildi.

Mütalaada, Oktar’ın sistematik şekilde örgüt mensuplarını cinsel istismar ettiği, örgüt üyelerinin bir kısım bürokrat, siyasetçi, gazeteci, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlarla ilgili kişisel bilgileri kaydedip Oktar’a sundukları, bu verilerin arşivlenmiş şekilde muhafaza edildiği kaydedildi.

Oktar’ın, ‘örgüt yöneticiliği’, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne yardım’, ‘siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar’, ‘cinsel saldırı’, ‘cinsel saldırıya teşebbüs’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘tehdide azmettirme’ suçlarından 232 yıl dokuz aydan 1198 yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt yöneticisi konumundaki diğer sanıklar Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün’ün de benzer suçlardan cezalandırılması istenen mütalaada 71 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamı talep edildi.

Davaya 4 Ekim’de tarafların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.