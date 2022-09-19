Baltık ülkeleri ve Polonya, Rus turistlere kapıyı kapattı: ‘Burada hoş karşılanmıyorsunuz’

Rusya’yla sınırı olan beş Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dördü, dün gece yarısından itibaren Rus turistleri geri çevirmeye başladı.

AB ülkelerine girişleri izin verilmeyen Rus turistlere, ülkeleri Ukrayna’yla savaştayken seyahat etmemelerinin gerektiği bildirildi.

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Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Rus turistlere yönelik yeni sınırlamaları uygulamaya başlarken sınırlarını açık tutmaya karar veren Finlandiya, vize almak isteyen Rus vatandaşlarına konsoloslukta verdiği randevu sayısını azalttı.

Bu kısıtlamalar, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden bu yana AB’nin getirdiği yaptırımların son halkası oldu.

Rusya, Ukrayna’yı işgal ettiği suçlamasını reddedip, yaşanan savaşı ‘özel askeri harekât‘ olarak niteliyor.

AB, Rusya’dan AB ülkelerine yapılan tüm uçuşları yasaklamış, yalnızca demir ve kara yolu ağını açık bırakmış ve Rus vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım vizesi vermeyi bu ay kısıtlamıştı.

Rus turistlere bugün getirilen seyahat kısıtlaması tır şoförlerini, AB ülkelerinde kalıcı oturma izni olanları, ailelerini ziyaret edenleri ve AB’ye iltica etmek isteyen Rus muhalifleri kapsamıyor.

‘Ne yapacağım bilmiyorum’

Nüfusunun yüzde 90’ından fazlası Rusça konuşanlardan müteşekkil, Estonya sınırındaki Narva kasabasında soğuk ve hafif yağmurlu Pazar günü, Rus vatandaşları yeni kısıtlamalar yürürlüğe girmeden sınırdan geçmek için acele ediyorlardı.

Paris’teki kızı ve torunları kendisini ziyaret edebilsinler diye Narva’da bir apartman dairesi satın alan St Petersburg’lu 64 yaşındaki emekli Vadim Koralyov, “Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Sınır muhafızı, buraya artık gelme iznim olmadığını söyledi” dedi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, her gün Estonya sınırından geçen yaklaşık 4 bin Rus vatandaşının onda birine yakını sınırdan geçiş hakkını yitirdi.

Letonya: Sınırdan geçmeye teşebbüs etmeyin

Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevics şöyle bir tweet attı: “Rus halkı, sınırdan geçmeye teşebbüs etmeyin, burada hoş karşılanmıyorsunuz. Ukrayna’ya karşı savaşı sonlandırmanız ve o güzel ülkeden gitmeniz gerekli.”