Biden net konuştu: Çin saldırırsa Tayvan’ı savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in işgal başlatması durumunda ABD’li silahlı kuvvetlerin Tayvan’ı savunacağını söyledi. Biden, yanıtını netleştirmek için sorulan soruya da “Evet” dedi.

Biden’ın Tayvan’ın işgal edilmesi halinde ABD’nin vereceği karşılık hakkında bugüne kadar ki en net açıklamanın Pekin’in tepkisini çekeceği düşünülüyor.

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CBS’in 60 Minutes yayınına katılan Biden, işgal durumunda ABD’li kuvvetlerin Tayvan’ı savunup savunmayacağı konusunda yöneltilen soruya, “Evet, daha önce benzeri görülmemiş bir saldırısı olması durumunda savunacak” yanıtını verdi.

Biden, cevabı netleştirmek için yöneltilen ve ABD askerlerinin Ukrayna’daki durumun aksine Çin’in ada ülkesini işgal etmesi durumunda Tayvan’ı savunup savunmayacağı sorusuna da “Evet” diyerek yanıtladı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ‘ABD hükümetinin Tayvan’ın güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği için’ Biden’a teşekkürlerini sundu.

Biden’ın ifadeleri, ABD’nin uzun süredir Tayvan politikası kasıtlı olarak yürüttüğü muğlaklığı azaltan açıklamaların en sonuncusu olarak görülse de, ABD’li kuvvetleri Tayvan’ı savunmak için görevlendirmek konusunda bugüne kadar yapılan en kesin açıklama olma özelliği taşıyor.

ABD, Tayvan’a bir askeri saldırı düzenlenmesi durumunda yanıt verip vermeme konusunda uzun yıllardır ‘stratejik muğlaklık’ üzerine kurulu bir politika sürdürüyordu.

Beyaz Saray sözcüsü, Biden’ın açıklamalarının ardından iletilen soruya yanıtında ABD’nin Tayvan politikasının değişmediğini belirtti. Sözcü, “Başkan, yıl başında Tokyo’daki açıklamaları da dahil olmak üzere daha önce Tayvan politikasının değişmediğini belirtti. Bu durum doğruluğunu koruyor” dedi.

Pelosi’nin ziyareti kriz başlatmıştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki beş kişilik kongre heyetinin geçen haftaki ziyareti, adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin’in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin’le egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi başkanı olmuştu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.