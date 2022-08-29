Çin’e göre ABD’nin Tayvan’a savaş gemisi göndermesi ‘mülke tecavüz’

Çin, ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı’ndan geçmesinin, seyrüsefer serbestisi kapsamında görülemeyeceğini belirterek geçişi ‘başkasının mülküne tecavüz’ olarak niteledi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çao Liçin, bugün Pekin’de düzenlediği basın toplantısında ABD’ye ait iki savaş gemisinin Çin ana karasıyla Tayvan’ı ayıran boğazdan geçişini değerlendirdi.

ABD savaş gemilerinin seyrüsefer serbestisi adına sıkça bölgede güç gösterisinde bulunduğunu savunan sözcü, “Bunun bölgeyi özgür ve açık hale getirmekle ilgisi yok. Bu, başkasının mülküne tecavüzü amaçlayan bir provokasyon. Bu, bölgesel barışa ve istikrara bilinçli bir sabotaj oluşturuyor” dedi.

ABD’ye ait iki kruvazör dün ada çevresindeydi

ABD Donanmasının Pasifik’teki 7’nci Filosu, dünkü açıklamasında ‘kruvazör’ tipi iki savaş gemisinin, ‘Tayvan Boğazı’ndan rutin olarak geçtiğini’ duyurmuştu.

Geçiş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ay başında Çin’le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz’daki ilk seyir faaliyeti olmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı da, gemilerin geçişi nedeniyle teyakkuz ilan ederken, ‘geçişi yakından izledikleri, olası bir provokasyonu püskürtmeye hazır oldukları’ mesajını vermişti.

Tayvan’ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz’ı kendi kara suları ve egemenlik alanı kabul ediyor. ABD ise uluslararası sular statüsünde değerlendirdiği bölgede seyrüsefer serbestisi kapsamında geçiş hakkına sahip olduğunu savunuyor.