Çin’in 17 savaş uçağı ve altı gemisi Tayvan yakınlarında görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin’e ait 17 savaş uçağı ve altı savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlık, uçaklardan yedisinin Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan’ın ‘Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğunu belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Çin’e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı. Çin’in, Tayvan Boğazı’ndaki kabul edilen deniz sınırını geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Ay başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret öncesi ve sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, ayrıca Pelosi’yi ve başbakan dahil Tayvanlı yetkilileri yaptırım listesine almış ve ABD’yle birçok alandaki diyaloğunu sonlandırmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul ediyor.

ABD de Çin’i kızdıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Ağustos’ta Pelosi’den sonra kongre üyeleri de Tayvan’ı ziyaret etmiş ve ABD, Tayvan’la kapsamlı ticari görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.