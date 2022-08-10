Çin, Tayvan’daki tatbikatı sonlandırdı

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçen hafta Tayvan’a ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları noktaladığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, açıklamasında, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurdu.

Tatbikatlardaki görevlerin başarıyla tamamlandığı, ordunun müşterek muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini aktaran Şi, Tayvan Boğazı’ndaki durumu izleyeceklerini ve muharebeye hazırlık tatbikatları düzenli olarak icra edeceklerini belirtti.

Pelosi ve beraberindeki beş kişilik Kongre heyetinin geçen haftaki ziyareti, adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin’in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin’le egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi başkanı olmuştu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.