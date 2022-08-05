Çin, ABD’yle askeri diyaloğu kesti, bazı alanlarda işbirliğini durdurdu

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine misilleme olarak üst düzey askeri komutanlar arasındaki diyalog da dahil olmak üzere birçok alanda ABD’yle işbirliğini durdurduğunu açıkladı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’yle iklim müzakerelerinin yanı sıra, sınır ötesi suç önleme ve yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda işbirliğini durdurduğunu da belirtti.

Çin, bugün, Pelosi ve aile üyelerini yaptırım listesine almıştı. Daha öncesinde de Tayvan çevresinde askeri tatbikat düzenlemişti. Tatbikatlar hala devam ediyor.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti öncesinde de Çin ve ABD, bölgeye savaş uçağı ve gemileri göndermiş, Tayvan da askeri olarak teyakkuza geçmişti.