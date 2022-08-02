Çin ordusu, Pelosi’nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

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Global Times’ın haberine göre, PLA’nın Tayvan adası çevresinde başlattığı tatbikat, Pelosi’nin ziyaretine tepki olarak geldi.

PLA güçleri, adanın doğusunda başlattığı tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı.

Öte yandan, tatbikatta, bölgedeki hava üssünden kalkan tam teçhizatlı J-20 tipi savaş uçakları da yer aldı.

Şinhua haber ajansı ise PLA’nın 4-7 Ağustos’ta Tayvan’ı çevreleyen altı farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Ne olmuştu?

​​​​​​​Pelosi ve beraberindeki beş kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin’in tehditlerine rağmen Tayvan’a ulaşmıştı.

Pelosi’nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Pelosi’nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde, Pelosi’nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği konusunda uyarmış ve “Pelosi Tayvan’ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak” demişti.

Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.

ABD donanmasının Pasifik’teki 7’nci filosuna bağlı Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur’dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi’ne doğru hareket etmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası’nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

Pelosi’nin nisanda Tayvan’a planladığı ziyaret, Covid-19’a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretinin ‘tek Çin’ ilkesinin tanımladığı ‘kırmızı çizginin aşılması’ anlamına geleceği konusunda uyarmıştı.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada’yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.