Çin, başbakan dahil Tayvanlı yetkililere yaptırım uygulayacak

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ay başındaki Tayvan ziyaretinin ardından başta adadaki hükümet yetkililerine olmak üzere bağımsızlık yanlılarına yaptırım uygulayacak.

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AA’nın Global Times’tan aktardığına göre Çin, Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, Meclis Başkanı You Si-kun, Dışişleri Bakanı Joseph Wu, hükümetin ABD’deki temsilcisi Bi-khim Hsiao, Meclisi üyeleri Koo Li-Hsiung, Tsai Chi-chang, Ker Chien-ming, Chen Jiau-hua ve Wang Ting-yu ve aktivist Li Fei-fan’ı yaptırım listesine ekledi.

Çin Komünist Parti Merkez Komitesi Tayvan Çalışma Ofisi’nin açıklamasında söz konusu kişiler, ‘Tayvan’ın bağımsızlığının azılı savunucusu ayrılıkçılar’ olmakla suçlanırken kendilerinin ve ailelerinin Çin ana karasına ve Hong Kong’la Makao özel idari bölgelerine girişinin yasaklandığı, bağlı bulundukları kurum, kuruluş ve şirketler ile destekçilerinin Çin’deki şahıs ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmaktan ve Çin’de kar amaçlı faaliyet yürütmekten men edildiği belirtildi.

Ayrıca Meclis Başkanı You’nun başkanı olduğu Tayvan Demokrasi Vakfı’yla Dışişleri Bakanı Wu’nun genel sekreteri olduğu Uluslararası İş Birliği ve Kalkınma Fonunun da yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada şunlar dendi:

“Tayvan’ın bağımsızlığına yönelik arayışlar, Çin’in yeniden birleşmesi önündeki en büyük engel ve ulusun yeniden canlanmasına karşı en büyük tehlikedir. Tayvan’ın bağımsızlığını savunan az sayıda azılı ayrılıkçı unsur bir süredir, şahsi çıkarları doğrultusunda dış güçlerle provokatif eylemlerdeki suç birliğini artırmış durumda. Söz konusu ayrılıkçı unsurlar Tayvan Boğazı’nın iki yakası arasında cepheleşmeyi bilerek tahrik ediyor ve bölgenin barış ve istikrarına sorumsuzca zarar veriyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyareti sırasında daha kötü niyetli hale gelen faaliyetleri, Tayvan’ın bağımsızlığına yönelik arayışlarının müzmin halini gözler önüne serdi.”

Ay başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret öncesi ve sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat gerçekleştirdi. Çin, ayrıca Pelosi’yi yaptırım listesine almış ve ABD’yle birçok alandaki diyaloğunu sonlandırmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul ediyor.