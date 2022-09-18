Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘gönderme’: Üniversite arkadaşlarına ayıp olmuyor mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı iddiasına değinen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Neredeyse bütün orta okul ve lise arkadaşlarını devlette bir yerlere getirdin. Üniversite arkadaşlarına ayıp olmuyor mu?” dedi.

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Gazete Duvar’da ‘Cumhurbaşkanı’nın diploması’ başlıklı bir yazı kaleme alan Demirtaş’a göre diploma iddiası, ‘basit bir magazin konusu değil, çok ciddi bir şey.‘

Demirtaş’ın yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Aslında bir kişinin üniversite okuyup okumamış olması pek de önemli değildir. Üniversite okumadığı halde kendisini geliştirmiş, yetkinleşmiş pek çok kişi tanıyorum. Burada sözünü ettiğim durum, bir ülkenin en önemli yönetim kademesine gelebilmek için gereken çok önemli bir şartın sağlanıp sağlanmadığıdır.

*Gerçeği, seçimden sonra öğreneceğiz. Modern devletler tarihinin en büyük skandalıyla karşı karşıya gelebiliriz. Sahte bir üniversite diplomasıyla ülkeyi neredeyse 10 yıl tek başına yönettiği iddia edilen birinin gerçekte seçilme yeterliliğinin olmadığı ortaya çıkarsa neler olabileceğini bir düşünün.

*Diyelim ki diploma var. Peki neden bir tek üniversite arkadaşın bile yok? Neredeyse bütün orta okul ve lise arkadaşlarını devlette bir yerlere getirdin ama numune niyetine bir tek üniversite arkadaşını devlette bir yere yerleştirmedin? Üniversite arkadaşlarına ayıp olmuyor mu?

*İnsanın üniversite yıllarından bir tanecik bile fotoğrafı olmaz mı? Neden hiç üniversite fotoğrafın yok Neden bugüne kadar bir tek kişi bile çıkıp “Biz üniversiteyi birlikte okuduk, aynı okuldaydık, aynı sınıftaydık” demedi? Haydi diyelim ki hiç arkadaşın olmadı, hiç hocan da mı olmadı üniversitede? Neden bugüne kadar bir tek hoca çıkıp da “O benim öğrencimdi” demedi? Ya da sen neden “Falan hoca benim üniversiteden hocamdır” demedin?