Babacan, Akşener ve Kılıçdaroğlu’yla buluştu: Geçiş süreci planını anlattı

ALTAN SANCAR

Ankara’da İYİ Parti lideri Meral Akşener’le DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın bugün saat akşam 8’de görüştükleri belirtildi. Akşener’in değişiklik olmazsa çarşamba günü de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: Arşiv

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi tarafından oluşturulan ‘altılı masa’nın ikinci tur ilk toplantısı 2 Ekim tarihinde CHP Genel Merkezi’nde olacak.

Görüşme öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun masadaki partilerin liderlerini ziyaret ederek gündemi aktarması bekleniyor. Ancak bu trafik başlamadan masadaki partiler arasında yeni bir görüşme trafiği ortaya çıktı.

Diken’in edindiği bilgilere göre Akşener bu akşam saat 8’de Ali Babacan’la görüştü. Görüşme talebinin Babacan’dan gittiği aktarılırken görüşme adresi basınla paylaşılmadı. İYİ Partili kaynaklar görüşmeyi doğrulamazken DEVA Partisi kaynakları doğruladı.

Görüşmenin DEVA Partisi’nin geçiş sürecine ilişkin hazırladığı planın taslak halinin liderlere sunulması amacını taşıdığı öğrenildi. Babacan’ın daha önce de Kılıçdaroğlu’yla görüştüğü ve planı kendisine sunduğu da aktarıldı. Babacan’ın önümüzdeki günlerde diğer liderleri de ziyaret etmesi bekleniyor.

DEVA Partisi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı geçiş sürecine ilişkin taslak plan, liderlerin tamamına sunulduktan sonra yeniden DEVA Partisi’nin yetkili kurullarında ele alınacak ve son hali liderlerle paylaşılacak. Taslak plana son şekli verilmeden kamuoyuyla paylaşılmayacak.

Öte yandan Akşener, Davutoğlu’yla bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre planlamada bir değişiklik çıkmazsa çarşamba günü iki lider bir araya gelecek. Gelecek Partili kaynaklar, görüşmenin rutin olduğunu ve olağanüstü bir gündem beklemediklerini aktardı.