Oktay, Azerbeycan’ı kınayan Pelosi’yi ‘diplomatik çabaları sabote etmek’le suçladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan’da Azerbeycan’ı kınayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi ‘diplomatik çabaları sabote etmek’le suçlayarak Azerbeycan’ın yanında olduklarını söyledi.

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Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. İki taraf da çatışmaların başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan ziyaret sırasında Azerbaycan’ı kınamış, şunları söylemişti: “Çatışmaları sert bir şekilde kınıyoruz. Çatışmalar Azerbaycan tarafından başlatıldı ve bunun böyle kabul edilmesi gerekiyor.”

Pelosi’nin bu yöndeki çıkışı, Rusya tarafından da eleştirilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Pelosi’ye şu sözlerle tepki göstermişti: “Sakin ve sağduyulu bir yaklaşımla yapılan herhangi bir şey ilişkilerin normalleşmesine ve sınırdaki durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlayabilir. Tüm bunlar olumlu karşılanabilir. Böyle çarpıcı hareketler ve açıklamalar durumun normalleşmesine sahiden katkı sağlayabilir mi? Göreceğiz.”

Oktay: Azerbeycan’ın yanındayız

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye tarafından da tepki geldi. Pelosi’yi diplomatik çabaları sabote etmekle suçlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbeycan’ın yanında olduklarını vurguladı.

Oktay, Pelosi’nin bu yöndeki açıklamalarını ABD’de yapılacak seçimler öncesi ‘Ermeni Diasporası’nın oylarını almak için yaptığını savunarak, Twitter’dan şunları yazdı:

*ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez.

*Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli bir kaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD’nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir.

*Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve herşeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum.

*30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane bir mücadele veren Can Azerbaycan’ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.