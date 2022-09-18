Ermenistan’a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Azerbaycan’a kınama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan ziyaret sırasında Azerbaycan’ı sert bir dille kınadı.

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Pelosi, geçen haftaki çatışmadan Azerbaycan’ı sorumlu tuttu.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. İki taraf da çatışmaların başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi’nden bir heyetle Ermenistan’a giden Pelosi, bu ziyaretin özel bir önemi olduğunu belirtti. Başkent Erivan’da konuşan Pelosi, ”Çatışmaları sert bir şekilde kınıyoruz. Çatışmalar Azerbaycan tarafından başlatıldı ve bunun böyle kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

ABD’nin Ermenistan’ın savunma ihtiyaçlarını dinlediğini söyleyen Pelosi, ‘demokrasi ve otokrasi arasındaki küresel mücadelede’ Ermenistan’a destek vermek ve yardımcı olmak istediklerini belirtti.