ABD’den, bölge ülkelerine Azerbaycan-Ermenistan çağrısı: Devreye girin

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki çatışmaların durdurulması için başta Rusya olmak üzere, bölge ülkelerini taraflar üzerinde yapıcı etkilerini kullanmaya çağırdı.

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Kirby Beyaz Saray’da gazetecilere verdiği demeçte, şiddeti sona erdirmek için ne yapabileceğini görmek amacıyla hem Ermenistan hem de Azerbaycan hükümetiyle aktif olarak iletişim halinde olduklarını kaydetti

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Kirby, “Bu çatışmaya askeri bir çözüm olamaz. Daha fazla askeri düşmanlığa karşı itidal çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da daha erken saatlerde ülkesinin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki saldırı haberlerinden derin endişe duyduğunu söyleyerek, çatışmalara derhal son verilmesini istedi.

Biden aradı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gece Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le konuştuğunu ve Ermenistan’ın açtığı topçu ateşiyle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemlere ilişkin derin kaygılarını ele aldığını söyledi.

Price’a göre Bakan Blinken, Aliyev’i çatışmalara son vermeye çağırdı ve Amerika’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları sonlandırma ve barış anlaşmasına varması için ön ayak olacağını kaydetti.

AA’da yer alan habere göre Price, çatışmaların durdurulması için başta Rusya olmak üzere, bölge ülkelerine taraflar üzerinde yapıcı etkilerini kullanması çağrısında bulundu.

Putin’den benzer çağrı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, sınırdaki çatışmaların en az 49 Ermeni ve 50 Azeri askerin ölümüne ve iki eski Sovyetler Birliği ülkesinde yeni bir savaşın patlak vermesi korkularının artmasına yol açması üzerine, Ermenistan ve Azerbaycan’ı çatışmaları sonlandırmaya çağırdı.