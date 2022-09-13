Ermenistan’la çatışma: Azerbaycan ordusundan 50 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’la çıkan çatışmada 50 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun önceki gün çatışma çıktı. Gece yarısı çıkan çatışmada iki ülkenin savunma bakanlıkları da karşı taraftan ‘provokasyon geldiğini’ bunun sonucunda ‘savunma amaçlı cevap verildiğini’ iddia etti.

Ermenistan tarafı 49 askerin hayatını kaybettiğini açıklarken, can kaybına ilişkin bir açıklama da Azerbaycan’dan geldi.

AA’nın haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden sekiz, toplam 50 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.