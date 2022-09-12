Azerbaycan-Ermenistan sınırında yoğun çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışma çıktı.

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Gece yarısı çıkan çatışmada iki ülkenin savunma bakanlıkları da karşı taraftan ‘provokasyon geldiğini’ bunun sonucunda ‘savunma amaçlı cevap verildiğini’ iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Ermenistan ordusunun mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınaklarının ‘havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındığı’ yazıldı.

Saldırı sonucu ‘askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar‘ meydana geldiği belirtildi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin ‘personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu’ da öne sürüldü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Goris, Sotk ve Jermuk illerindeki mevzilere ‘havan topları da dahil büyük kalibreli ateşli silahlarla yoğun ateş altına aldığı’ iddia edildi. Açıklamada, Azerbaycan’ın ‘insansız hava aracı kullandığı’ da öne sürüldü.

AA’nın aktardığına göre yaşananların Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.