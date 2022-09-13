Paşinyan duyurdu: Azerbaycan’la çatışmada 49 Ermenistan askeri öldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan güçleriyle dün gece çıkan çatışmalarda 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ermenistan parlamentosunda konuşan Paşinyan’ın Bakü’nün gece saatlerinde Ermenistan pozisyonlarını vurduğunu ve çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Ermeni yetkililer Azerbaycan’ın sınırda bulunan Jermuk, Goris ve Kapan kentlerine havan topuyla saldırdığını iddia ederken ‘geniş çaplı provokasyonlara’ cevap verildiğini söyledi.

Azerbaycan’sa Ermenistan’ın kendilerine saldırdığını iddia etti.

Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinin statüsünü görüşmeyi kabul etmedikleri için Azerbaycan’ın Ermenistan şehirlerine saldırdığını iddia etti.

Her iki ülke de Dağlık Karabağ bölgesinde tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor.