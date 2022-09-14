Erdoğan, Şanghay’da Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarını konuşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta Semerkant’ta düzenlenecek Şanghay zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlayan çatışmaları konuşacak.

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Dağlık Karabağ bölgesiyle ilgili on yıllardır çatışan Azerbaycan ve Ermenistan’ın arasında pazartesi çıkan çatışmalarda neredeyse 150 asker ölmüş, dün ilan edilen ateşkesse dakikalar içinde ihlal edilmişti.

Bu hafta patlak veren çatışmalar 2020’de çıkan ve altı hafta süren savaştan beri bölgede yaşanan en kanlı askeri çarpışma oldu.

Üst düzey bir yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme Özbekistan’daki Şanghay Zirvesi sırasında olacak.

Yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta Şanghay zirvesine katılacağını hatırlatarak, “Orada da bu konu gündeme gelecektir. Putin ile de bu konu konuşulacaktır. Çünkü Rusya ve Türkiye’nin bu savaşın sona ermesinde üstlendiği rol ve ardından yapılan ortak çalışmalar ortada. Kısa sürede bu gerilim ve çatışmanın sona ermesi için temaslar oluyor” dedi.

Rusya 2020 yılında çıkan ve altı hafta süren çatışmaları sonlandırmak için bölgeye barış gücü göndermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Ermenistan’ın, Türkiye’ye ve Azerbaycan’a işbirliği ve barışa yönelik adımlar atması gerektiğini söyledi.

Üst düzey yetkili, “Barış sağlanmış, uygulanması gereken hükümler, atılması gereken adımlar var. Bölgede her şey normalleşmeye doğru giderken bu saldırının izahı yok” diye konuştu.

Başlıca Batılı ülkeler ile kurumlar dün Bakü ve Yerevan’a sükunet çağrısında bulunurken iki ülke de suçu karşı tarafa atmıştı.