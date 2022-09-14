Ermenistan: Azerbaycan’la sınırdaki çatışmaların savaşa dönüşmesi riski var

Ermenistan, Azerbaycan’la çatışmaların savaşa dönüşmesi riski bulunduğunu belirterek, büyük güçleri eski Sovyet ülkeleri arasında bir büyük savaşa daha yol açabilecek çatışmalara odaklanmaya çağırdı.

Dağlık Karabağ konusunda onyıllardır çatışan Ermenistan ve Azerbaycan, 12 Eylül’de sınırda başlayan çatışmalar için birbirlerini suçlamıştı. Read full story

Reuters’a konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 50 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini ve üç sivilin yaralandığını belirterek, iki rakamın da önemli ölçüde artabileceğini ekledi.

Hovhannisyan, çatışmaların savaşa dönüşmesi riskine dair yöneltilen soru üzerine “Kesinlikle açık bir risk var” dedi.

Hovhannisyan, “Bölgemizde durumun ne kadar hassas olduğunu biliyorsunuz. Biraz önce belirttiğimiz gibi durum tırmanmaya devam ediyor” dedi.

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki çatışmaların durdurulması için başta Rusya olmak üzere, bölge ülkelerini taraflar üzerinde yapıcı etkilerini kullanmaya çağırmıştı.

Price, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le konuştuğunu Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemlere ilişkin derin kaygılarını ele aldığını söylemişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de iki ülkeyi çatışmaları sonlandırmaya çağırmıştı.

Azerbaycan da çatışmalarda 50 askerin öldüğünü bildirmişti.