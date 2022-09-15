Ermenistan: Azerbaycan’la ateşkes anlaşmasına vardık

Ermenistan’dan bir üst düzey yetkili, sınırda iki gün süren çatışmaların ardından dün Azerbaycan’la ateşkes anlaşmasına vardıklarını söyledi.

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Azerbaycan, iki ülke arasında 2020’den bu yana görülen en yoğun çatışmaların durmasını sağlayacak ateşkesle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bölgenin en büyük askeri gücü Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan’da 2 bin barış gücü askeri bulunuyor. İkinci Karabağ savaşı olarak nitelendirilen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 2020’deki çatışmaların sona ermesini sağlayan anlaşma da Moskova arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Reuters’ın Rus haber ajanslarından aktardığına göre, Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan’ın bir televizyon kanalındaki konuşmasında “Uluslararası toplumun katkıları sayesinde ateşkes üzerine anlaşmaya varıldı” dedi. Açıklamada ateşkesin birkaç saattir yürürlükte olduğu belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında üç gün önce yoğun çatışma çıkmıştı. Çatışmalarda iki ülkenin savunma bakanlıkları da karşı taraftan ‘provokasyon geldiğini’ ve bunun sonucunda ‘savunma amaçlı cevap verildiğini’ iddia etti.