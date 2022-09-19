Kremlin, ABD Temsilciler Başkanı Pelosi’nin Ermenistan’da yaptığı açıklamayı ‘yüksek tonlu’ buldu

Kremlin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır çatışmalarıyla ilgili ‘yüksek tonlu beyanatı’nın bölgedeki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olmayacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Hafta sonu ziyaret ettiği Ermenistan’da konuşan Pelosi, Ermenistan’ın sınır bölgesine Azerbaycan’ın yaptığı saldırıları yasa dışı olarak nitelendirerek kınamış ve çatışmaların ‘Azerbaycan tarafından başlatıldığını’ söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmalarla ilgili ‘sakin ve sağduyulu bir yaklaşımın’ olumlu sonuç verebileceğini açıkladı.

Peskov, “Sakin ve sağduyulu bir yaklaşımla yapılan herhangi bir şey ilişkilerin normalleşmesine ve sınırdaki durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlayabilir. Tüm bunlar olumlu karşılanabilir. Böyle çarpıcı hareketler ve açıklamalar durumun normalleşmesine sahiden katkı sağlayabilir mi? Göreceğiz” dedi.

İki ülke arasında çıkan sınır çatışmalarında şu ana kadar 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ermenistan ve Azerbaycan da çıkan çatışmalar için birbirini suçluyor.