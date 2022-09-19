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Yaramazlara biraz batar!

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı


Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99’u doldu.

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