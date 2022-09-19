YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99’u doldu.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99’u doldu.
Güncellenecek…
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet … Devamı...
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