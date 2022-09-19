Düşüş sürüyor: Bitcoin, 19 bin doların altında

Kripto paralar, kanuni düzenlemelerle ilgili endişelerden ve dünya çapında faizlerdeki artışlardan dolayı yatırımcıların riskli varlıklara karşı çekingen davranması nedeniyle değer kaybetti. Bitcoin, 19 bin doların altına geriledi.

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En büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık yüzde 5 düşüşle üç ayın en düşük seviyesi olan 18 bin 387 dolara geriledi.

Bitcoin, bu yıl en yüksek seviyesini 28 Mart’ta 48 bin 234 dolarla görmüştü. O günden bugüne yüzde 62 değer kaybetti. Bitcoin, en yüksek değeriniyse Eylül 2021’de yaklaşık 69 bin dolarla görmüştü. Bitcoin, Eylül 2021’ye göre de yüzde 74,6 değer kaybetti.

Ether de düşüşte

İkinci en büyük kripto para birimi Ether de, yüzde 3 düşüşle iki ayın en düşük seviyesi olan 1285 dolara geriledi. Diğer küçük kripto para birimleri de değer kaybetti.

Ether’in temelini oluşturan Ethereum blokzinciri, hafta sonu Merge adlı işlemlerin maliyetini düşüren ve enerji kullanımını azaltan bir güncellemeden geçti. Uzmanlar, güncellemeden dolayı Ether’e rağbetin artacağını ve değerinin yükseleceğini söylüyordu. Bitcoin’deki düşüşün bir kısmı da Ether’deki güncellemeye bağlanıyordu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, geçen haftaki açıklamasında, Ether’in yeni yapısının ilave kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyabileceğini ima etmişti. Ether’in değeri, bu spekülasyonlardan dolayı düştü.

Uzmanlar, yeni güncellemenin tam anlamıyla oturamamasından dolayı spekülasyonların devam edebileceği ve Ether’in değerinin düşmeye devam edebileceği yönünde uyarıyor. Bazı uzmanlar da yeni güncellemenin Ether’i olumlu yönde etkileyeceğini ve değerinin artıracağını söylüyor.