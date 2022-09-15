Ethereum’da beklenen güncelleme geldi: ‘Merge’ nedir, neleri değiştirecek?

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ether’in temelini oluşturan blokzinciri Ethereum, yeni jetonlar oluşturmak ve sistemi işletmek için gereken enerji miktarını azaltmayı vadeden büyük bir yazılım güncellemesinden geçti.

Fotoğraf: Reuters

Kriptoda faaliyet hacmi büyüdükçe her işlemi kaydetmek ve güvence altına almak daha yavaş ve daha pahalı hale geliyor. Kripto paraya rağbet arttığındaysa bu sorun daha da belirginleşiyor.

Her kripto para işleminin kriptografik bir karşılığı var. İşlemler, blokları doldurduğunda yeni bir blok oluşturuyor. Bloklar birbirine bağlı ve her yeni blok kendisinden önceki blokların kodlarını bünyesinde bulunduruyor. Bu işlemler tekrarlandıkça bloklar arası zincir oluşuyor. Bu da blokzincir olarak adlandırılıyor. Burada, hesap bakiyeleri, sözleşme kodları ve diğer veriler kaydediliyor.

İşlem sıklığı yani kriptoya rağbet arttıkça da maliyetler artıyor, performans düşüyor. Eylül itibariyle, Bitcoin saniyede yaklaşık en fazla yedi işlemi yapabildi. Ethereum da saniyede 15 işlemle sınırlıydı.

Maliyetleri düşürmek ve performansı artırmak için uzun süredir Ethereum’da hayata geçirilecek bir güncelleme ve yeni teknoloji hakkında konuşuluyordu. ‘Merge’ isimli güncelleme bugün hayata geçti.

Merge nedir?

Merge, Ethereum’un orijinal yürütme katmanının (başlangıçtan veri var olan Mainnet isimli ana ağ) yeni ‘hisse ispatı’ katmanı Beacon Chain’le birleştirilmesi anlamına geliyor. Güncelleme, yoğun enerji gerektiren madencilik ihtiyacını ortadan kaldırdı ve bunun yerine ağın kilitlenmiş (stake edilmiş) Ether kullanılarak güvence altına alınmasını sağladı.

Hisse ispatı sistemi

Blok zincirindeki işlemlerin doğrulanmasının farklı yolları bulunuyor. Ethereum, yeni güncellemeyle ‘proof-of-stake’ (hisse ispatı) sistemine geçti.

Normalde madenciler, karmaşık matematik bulmacalarını çözen ve blokzincirini güncelleyen güçlü bilgisayarlar kullanıyor. Bu, blokzincirindeki kayıtları güvenli hale getirirken çok enerji harcıyor. Yeni sistemde harcanan enerji azalacak.

Hisse ispatı sisteminde, Ether sahipleri blokzincirindeki yeni kayıtları kontrol etmek için jetonlarının belirli miktarlarını kilitleyecek ve bu kilitli jetonlar üzerine yeni jetonlar ekleyecek.

Pararel zincir Beacon’la birleşme

Ethereum’un tarihi boyunca geliştiriciler, hisse ispatı sistemine nihai bir geçiş için hazırlandılar. 1 Aralık 2020’de Beacon Zinciri, paralel olarak çalışan Mainnet’e ayrı bir blok zinciri olarak oluşturuldu.

Beacon, başlangıçta Mainnet işlemlerini işlemiyordu. Kapsamlı testlerden sonra, Beacon Chain’in sisteme eklenmesine karar verildi. Merge’dan sonra, Beacon Chain, yürütme katmanı işlemleri ve hesap bakiyeleri dahil olmak üzere tüm ağ verileri için işlem motoru haline geldi.

Görsel: ethereum.org

Eski veriler değişmeden devam edecek

Etherum’un açıklamasına göre, güncellemeden önceki veriler değişmeyecek.

Kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Bakiyeler ve diğer bilgiler, güncellemeden önceki gibi devam edecek.

Harcanan enerji yüzde 99,95 düşecek

Geliştiriciler, güncellemenin Ethereum blokzincirinin enerji tüketimini yüzde 99,95 oranında azaltacağını söylüyor. Bitcoin’ler de dahil olmak üzere çoğu blokzinciri, büyük miktarda enerji tükettiği için eleştirilerin odağındaydı.

Bu sayede işlemler ucuzlayacak. Yüksek maliyetler ve yavaş işlem süreleri, şu anda kullanıcıların Ethereum ağıyla ilgili temel sorunlarından ikisi.

Ethereum, mevcut güncellemeyi şu sözlerle özetliyor: “Ethereum’un yıldızlar arası bir yolculuğa hazır olmadan önce fırlatılan bir uzay gemisi olduğunu hayal edin. Beacon’le topluluk, yeni bir motor ve sertleştirilmiş bir gövde inşa etti. Önemli testlerden sonra, uçuşun ortasında yeni motoru eski motorla değiştirmenin zamanı geldi. Bu, yeni, daha verimli motoru mevcut gemiyle birleştirerek, bazı ciddi ışık yılı geçirmesini ve evreni ele geçirmesini sağladı.”