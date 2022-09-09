Ethereum’da beklenen güncelleme geliyor: Kriptolar dar bandı kırabilecek mi?

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ether’in temelini oluşturan blokzinciri Ethereum, yakında yeni jetonlar oluşturmak ve sistemi işletmek için gereken enerji miktarını azaltmayı vadeden büyük bir yazılım güncellemesinden geçecek.

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Kriptoda faaliyet hacmi büyüdükçe her işlemi kaydetmek ve güvence altına almak daha yavaş ve daha pahalı hale geliyor. Kripto paraya rağbet arttığındaysa bu sorun daha da belirginleşiyor.

Her kripto para işleminin kriptografik bir karşılığı var. İşlemler, blokları doldurduğunda yeni bir blok oluşturuyor. Bloklar birbirine bağlı ve her yeni blok kendisinden önceki blokların kodlarını bünyesinde bulunduruyor. Bu işlemler tekrarlandıkça bloklar arası zincir oluşuyor. Bu da blokzincir olarak adlandırılıyor. Burada, hesap bakiyeleri, sözleşme kodları ve diğer veriler kaydediliyor.

İşlem sıklığı yani kriptoya rağbet arttıkça da maliyetler artıyor, performans düşüyor. Eylül itibariyle, Bitcoin saniyede yaklaşık en fazla yedi işlemi yapabildi. Ethereum da saniyede 15 işlemle sınırlıydı.

Maliyetleri düşürmek ve performansı artırmak için uzun süredir Ethereum’da hayata geçirilecek bir güncelleme ve yeni teknoloji hakkında konuşuluyordu. Güncellemenin adı ‘Merge’ ve yakında uygulanması bekleniyor.

Yeni güncellemenin vadettikleri

Geliştiriciler, güncellemenin Ethereum blokzincirinin enerji tüketimini yüzde 99,9 oranında azaltacağını söylüyor. Bitcoin’ler de dahil olmak üzere çoğu blokzinciri, büyük miktarda enerji tükettiği için eleştirilerin odağındaydı.

Ethereum’u desteklediğini söyleyen önde gelen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ethereum Vakfı, güncellemenin işlemleri ucuzlatacağını söylüyor. Yüksek maliyetler ve yavaş işlem süreleri, şu anda kullanıcıların Ethereum ağıyla ilgili temel sorunlarından ikisi.

Ne zaman hayata geçecek?

Kesin zaman belirsiz olsa da uygulamanın hayata geçeceği tarih aralığı 10-20 Eylül olarak gösteriliyor. Uzmanlar, olası tarih olarak 15 Eylül’ü gösteriyor.

Coinbase Global ve Binance dahil olmak üzere büyük kripto borsaları, güncelleme sırasında ether yatırma ve çekme işlemlerini duraklatacaklarını söyledi. Borsalar ayrıca, kullanıcıların güncellemenin bir parçası olarak fonları veya dijital cüzdanlarıyla hiçbir şey yapmaları gerekmeyeceğini söylüyor.

Yeni sistemin adı: Hisse ispatı

Yeni güncellemeyle zincirin işleyişi kökten değişecek.

Blok zincirindeki işlemlerin doğrulanmasının farklı yolları bulunuyor. Ethereum, yeni güncellemeyle ‘proof-of-stake’ (hisse ispatı) sistemine geçmeyi planlıyor.

Normalde, madenciler, karmaşık matematik bulmacalarını çözen ve blokzincirini güncelleyen güçlü bilgisayarlar kullanıyor. Bu, blokzincirindeki kayıtları güvenli hale getirirken çok enerji harcıyor. Yeni sistemle harcanan enerji azalacak.

Hisse ispatı sisteminde, Ether sahipleri blokzincirindeki yeni kayıtları kontrol etmek için jetonlarının belirli miktarlarını kilitleyecek ve bu kilitli jetonlar üzerine yeni jetonlar ekleyecek.

Ethereum geliştiricileri, hisse ispatı modelinin bilgisayar korsanlarını savuşturmak için güvenlik önlemlerine sahip olduğunu söylerken, bazı kişiler de suçluların yeni sistem altında blokzincirine saldırabileceğini söylüyor.

Kripto uzmanları ayrıca, dolandırıcıların, güncelleme sırasında ortaya çıkabilecek teknik aksaklıklardan faydalanarak jeton çalabileceğini söylüyor.

Kripto paralar dar bandı kırmaya hazırlanıyor

En büyük kripto para birimleri Bitcoin ve Ether’in değerindeki düşüşe rağmen son dönemde kaldıraç oranları hala çok yüksek. Bir başka deyişle, piyasadaki oyuncular kar beklentisiyle, borçlanarak kripto paralara yatırıma devam ediyor.

Kripto para birimlerinde fiyatlar, bazı yatırım şirketlerinin iflasının ve kripto ekosistemindeki bozulmalarının ardından, hazirandan bu yana durgunlaşmıştı.

Bununla birlikte, yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan ABD’den gelen ‘ekonomide yavaşlama’ haberleri, kripto dahil daha riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de kaldıraçlı işlemlere yönelim artıyor.

Artan kaldıracın ve rağbetin en büyük nedeni, Ethereum’daki beklenen güncelleme. Yatırımcılar, yeni gelişmenin, maliyetleri düşüreceğini ve kazanç oranlarını artıracağını öngördüğünden Ether’e yatırım yapıyor.