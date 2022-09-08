Kripto paraların ilerlemesini engelleyen yöntem: Blokzincir Üçlemi

Bitcoin’de faaliyet hacmi büyüdükçe her işlemi kaydetmek ve güvence altına almak daha yavaş ve daha pahalı hale geliyor. Bitcoin’e rağbet arttığındaysa bu sorun daha da belirginleşiyor. Sorun için farklı çözümler öne sürülüyor ama bu da güvenirliliği ve bağımsızlılığı etkiliyor. Buna ‘Blakzincir Üçlemi‘ deniyor.

Fotoğraf: Reuters

Her Bitcoin işleminin kriptografik bir karşılığı var. İşlemler, blokları doldurduğunda yeni bir blok oluşturuyor. Bloklar birbirine bağlı ve her yeni blok kendisinden önceki blokların kodlarını bünyesinde bulunduruyor. Bu işlemler tekrarlandıkça bloklar arası zincir oluşuyor. Bu da blok zincir olarak adlandırılıyor. Burada, hesap bakiyeleri, sözleşme kodları ve diğer veriler kaydediliyor.

Bu kayıtların herkese açık olduğunu ve silinemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini veya kopyalanamayacağını bilmek, dağıtılmış ortak çalışan grupların bir aracıya ihtiyaç duymadan blokzincirler üzerinde işbirliği veya işlem yapmasına izin veren güveni yaratıyor. Bu güven, bilgilerin bir ağdaki birden çok bilgisayar arasında çoğaltılması ve doğrulanmasıyla güçlendiriliyor. Bu nedenle, birçok orijinal blokzinciri, ağdaki tek bir bilgisayarın işleyebileceğinden daha fazla işlemi yerine getiremez.

Maliyetler artıyor, performans düşüyor

Blokzincir, herhangi bir devlete, kişiye veya merkeze bağlı değil. İşlemler, sisteme adapte olmuş cihazlar tarafından yapılıyor. İşlem sıklığı yani Bitcoin’e rağbet arttıkça da maliyetler artıyor, performans düşüyor. Eylül itibariyle, Bitcoin saniyede yaklaşık en fazla yedi işlemi yapabildi. Ethereum da saniyede 15 işlemle sınırlıydı.

Maliyetlerin düşürülmesi için bazı öneriler var ama bu önerilerin hayata geçmesi durumunda blokzincirinin güvenirliliğin azalıp bağımlılığının artmasınden endişe ediliyor.

Üçlem nedir?

İşlemleri hızlandırmak ve mevcut sınırının ötesine geçirmek bir kaçınılmaz olarak iki temel özelliğinden ödün verir: Üçüncü taraflardan ve hükümetlerden bağımsız olarak çalışabilmesi için şeffaflık ve kullanıcı güvenini sağlayan merkezi olmayan yapısı ve güvenliği. Blokzincirlerinin performansını iyileştirmek için önerilen yöntemler de buna sebep oluyor.

Üçlem yani üç şey arasında çelişkide kalma, bu yöntemlerden biri. Bu yöntemde zincirdeki bloklar büyütülüyor, fazladan katman ekleniyor ve verilere daha küçük parçalara ayrılıyor.

Daha büyük bloklar

Bir blok zinciri, işlemleri doğrulanmadan ve ağa eklenmeden önce daha büyük paketler halinde bir araya getirmek için değiştirilip performansını artırılabilir. Bu, ‘çatallama’ olarak bilinen bir süreçte orijinal blok zincirinden yeni bir blok zinciri ayırarak başarılabilir.

Yeni katmanlar

Mevcut zincirler üzerine yeni bir katman inşa edilebilir. Bu yeni katman, işlemleri, mevcut zincirlerden bağımsız bir şekilde yönetebilir.

Bölümleme

Bilgi işlem ve depolama iş yükünü ağa yaymak için veri parçalarını daha küçük parçalara ayırmak performansı artırabilir.

Bu yöntemler, işlem hızını artırırken maliyetleri düşürüyor ama bunun uygulanabilmesi için zincire dışarıdan müdahale edilmesi gerekiyor. Üçüncü kişilerin devreye girmesi de güvenirliliği ve bağımsızlığı zedeliyor.