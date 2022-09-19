AKP’nin reklamcıları, organizasyonların tek adresi oldu: Bir yılda 135 milyonluk TL’lik iş

BİLAL ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çanakkale’de başlayan ‘Troya Kültür Yolu Festivali’ organizasyonu, ihalesiz bir şekilde ‘tanıdık’ şirkete gitti. İş, ‘AKP’nin reklamcısı’ olarak bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok ile yeğeni Fatih Olçok’a ait şirkete KDV hariç 22,5 milyon liraya verildi.

Olçok ailesinin ana hissedarı olduğu şirket, bununla son bir yılda cumhurbaşkanlığı ve çeşitli bakanlıklardan en az 135 milyon liralık beş farklı organizasyon işi almış oldu.

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İslamcı grupların hedef göstermesi sonucu ülkede birçok, festival konser gibi etkinlikler valilik ya da kaymakamlıklarca iptal edilmiş; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelen tepkilere ‘hukuk’ yolunu göstermişti: “Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yoluyla karar düzeltme talep edilebilir.”

Yasaklanan festivallere ‘hukuk’ yolunu gösterse de yargıdan bu yönde henüz karşı çıkan kararlar alınmadı.

Festival ‘onların’ organizasyon ‘onların’

Bu açıklamları yapan Ersoy’un yönetimindeki Kültür ve Turizim Bakanlığı, ‘makul’ festivallerini sürdürüyor. Bunlardan biri de Çanakkale’de 16 Eylül’de başlayan ve 25 Eylül’de son bulması beklenen Troya Kültür Yolu Festivali.

Bakanlığa bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetiminde gerçekleşen festivalin organizasyonunu AKP’nin bu işlerde ilk başvurduğu ailelerden Olçoklara verildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasına göre, Erol ve Cevat Olçok’un yüzde 79,83 oranla ana hissedarları olduğu CEO Event Medya AŞ.’ye organizasyon bedeli olarak KDV hariç 22,5 milyon lira ödenecek. Söz konusu organizasyon işi Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmayarak doğrudan Olçok ailesine verildi.

Son bir yıla 135,812 milyonluk iş

Olçok ailesinin kamudan aldığı ilk organizasyon işi bu değil. Reklam organizasyonları da yapan şirket daha önce Cumhurbakanlığı ve çeşitli bakanlıklardan son bir yılda en az 135 milyon 812 bin liralık organizasyon işi aldı.

CEO Avent’in son bir yıl içinde aldığı diğer işler şöyle:

30 Ağustos-4 Eylül tarihlerindeki Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliği organizasyonu: 28 milyon lira

28 Mayıs-12 Haziran tarihlerindeki Başkent Kültür Yolu Festivali etkinliğinin organizasyon işi: 26 milyon 362 bin 836,47 lira

10-17 Nisan’da düzenlenen 57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonu işi ihalesi: 31 milyon 950 bin lira

2021’in 21-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’ nda gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliğinin organizasyon işi: 27 milyon lira

Olçoklar ailesi hakkında

Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili oldu. 2002’de AKP’nin Genel Seçim Kampanyası’nı yöneten Erol Olçok, AKP için 2007’de ‘Durmak Yok Yola Devam’, 2011’de ‘Aynı Yoldan Geçmişiz Biz’, 2014’te ‘Bayrak’, 2015’te ‘Fors’ filmi çalışmalarını yaptı.