Maliyetler artınca Diyarbakır’a su verecek inşaat yarım kaldı

ALTAN SANCAR

Diyarbakır’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacının Dicle Barajı’ndan karşılanması için yaklaşık 31,5 kilometrelik isale hattı ve pompa istasyonu inşaatı ihalesini kazanan şirket maliyetler nedeniyle inşaatı tamamlayamadı. Tasfiye kararı alınan inşaat tamamlanmazsa Diyarbakır’ın içme suyu sıkıntısı yaşayabileceği belirtiliyor.

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Diyarbakır’a Dicle Barajı üzerinden içme suyu sağlayan hattın yapılmasıyla ilgili ihale 26 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi Gelişim İnşaat, 199 milyon 947 bin lira ile kazandı. Yaklaşık maliyetin ise 250 milyon liranın üzerinde olacağı belirlendi.

12 Nisan 2021 tarihinde ihaleti kazanan Gelişim İnşaat ile sözleşme imzalandı.

Bunun ardından şirket, şantiyesini kurduktan sonra çalışmalara başladı. Bu sürede artan maliyetler nedeniyle, Gelişim İnşaat yüzde 15’i tamamlanmayan işin tasfiye edilmesini istedi.

Şirketin talebinin kabul edilmesi ile Diyarbakır’ın uzun vadeli içme suyunu sağlayacak olan inşaat yarıda kaldı. Tasfiye edilen inşaatın yeniden ihaleye çıkarılması beklenirken, henüz bu konuda da bir adım atılmadı.

İki milyon kişi su sıkıntısıyla karşı karşıya

Diken’e bilgi veren kamu görevlilerinin aktardığına göre, inşaatın önümüzdeki yıl içinde tamamlanmaması halinde nüfusu iki milyonu aşan Diyarbakır su sıkıntısı ile karşı karşıya kalabilir.

Geçtiğimiz aylarda da Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatı ihalesini kazanan Limak Holding artan maliyetler nedeniyle tasfiye kararı almıştı. İhalenin eylül ayında yenilenmesi beklenirken, henüz bu konuda da bir gelişme yaşanmadı.

Şirketin çekilmesine ve feshe fırsat veren değişiklik 15 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa uyarınca gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olan inşaatlar, yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebiliyor.