Kraliçenin son yolculuğu başladı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için Londra’nın merkezindeki Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreni başladı. Töreni, Westminster Kilisesi’nin rahibi David Hoyle yönetiyor.

Fotoğraflar: Reuters

Kraliçe’nin tabutu Westminster Salonu’ndan çıkarak, resmi cenaze törenin yapılacağı Westminster Kilisesi’ne top arabası üzerinde taşınarak getirildi. Tabuta Kraliçe’nin çocukları Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward eşlik etti. Onların ardından da Prens William ve Harry de dahil olmak üzere torunları yürüdü.

Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer aldığı, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen tören saat 13.00’da başladı.

Kraliçenin dört çocuğundan, Kral 3. Charles ve Prenses Anne

İngiltere Başbakanı Liz Truss ve İngiliz Uluslar Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland, kutsal metinlerden okumalar yapıldı.

Törene, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500’e yakın dünya lideri ve üst düzey isim katıldı.

Cenaze töreninde, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşu

Westminster Abbey Kilisesi’ndeki töreninin ardından, ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Önce Hanehalkı Süvarileri tarafından trompetlerle ‘Son Mesaj’ isimli eser çalındı. Orijinal olarak 18’inci yüzyıl askeri borazan çağrısı olan eser, daha sonra kutsal bir anma marşı olarak önem kazandı.

Törenin ardından Kraliçe Elizabeth’in tabutu, Hyde Park’ın girişindeki Wellington Arch’a ve oradan da defnedileceği Windsor’a götürülecek.

Özel aile töreniyle defnedilecek

Windsor Kalesi’ne getirilecek Kraliçe’nin naaşı, kaledeki St. George Şapeli’ne nakledilecek ve özel aile töreniyle defin işlemi gerçekleştirilecek.

İngiltere’nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe 2’nci Elizabeth, 8 Eylül’de yaz tatilini geçirdiği İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.