Avrupa’nın doğalgaz depoları doldu: Fiyatlar geriledi

Avrupa’da gaz depolarının yüzde 85,3 dolmasıyla fiyatlar yüzde 12,6 geriledi. Doğalgazın megavatsaat başına ücreti 187 avroya indi.

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Gas Infrastucture Europe verilerine göre, AB ülkelerindeki yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı cuma yüzde 85,3 oldu.

Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül’ü megavatsaat başına yaklaşık 214 avrodan kapatan doğalgaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 avrodan kapattı.

Avrupa ülkeleri doğalgaz tüketimini azaltmak için tasarruf planları uyguluyor. Bu kapsamda birçok ülkede ışıklar erkenden kapatılıyor. Klima gibi ısıtıcı ve soğutucu unsurlara sıcaklık sınırı getiriliyor.