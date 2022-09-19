‘HDP’yi kilit parti olmaktan çıkarmak için’ yeni ittifak kuruldu

Beş siyasi parti, ‘Türkiye İttifakı Partisi’ çatışı altında toplanıp, cumhurbaşkanı adayı olarak eski MHP’li milletvekili Sinan Oğan’ı gösterecek. Oğan’a göre bu ittifak, ‘millet’ ve ‘cumhur’ ittifaklarına dahil olmayan HDP’yi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘kilit parti’ olmaktan çıkarmak için kuruldu.

Fotoğraf: Twitter/Sinan Oğan

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Türkiye’m, Ülkem, Turan, Yeni Yol ile Vatan ve Özgürlük partileri seçime girmek için birleşti. Türkiye’m Partisi, çatı olmak için adını Türkiye İttifakı Partisi diye değiştirdi.

Genel başkanlığını Mehmet Sağlam’ın yaptığı parti hazırlıklarını tamamlayamazsa seçime girme yeterliliği bulunan bir partiye başvuracaklar.

Türkiye İttifakı Partisi, cumhurbaşkanı adaylığında eski MHP milletvekili Sinan Oğan’ı destekliyor.

Oğan, işbirliğini doğrularken; amaçlarının yüzde 20’lik kararsız kitleyi ikna etmek ve HDP’yi kilit rol olmaktan çıkarmak.

Aday olmak için 100 bin imza toplaması gereken Oğan, şunları kaydetti:

*İkinci turda HDP kime destek verirse o kazanacak. HDP kilit parti konumuna geliyor. Biz bağımsız bir Türk milliyetçisi aday çıkarsak, yüzde 20’lik kararsızların yarısı bu adaya verse ikinci turda kimse HDP’nin kapısını çalamaz. Türk milliyetçileriyle pazarlık yapar. HDP’nin kilit konumu ortadan kalkar.

*Tayyip Bey ile Kemal Bey ciddi kavgaya tutuşacak. İnsanlar yorulmuş. Genç, dinamik ve yeni bir yüzün Macron gibi aradan sıyrılma ihtimali var. Birinci hedef, HDP’yi kilit parti olmaktan çıkarmak, milliyetçileri bir araya getirmek ve sıyrılma şansı varsa ikinci tura kalmak.