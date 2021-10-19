Akşam Postası / 19 Ekim 2021

‘Kavala bildirisi’nden dolayı Dışişleri’ne çağrılan büyükelçilerden yaptırım mesajı

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Tutukluluğunun dördüncü yılında iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak bir bildiriyle hükümete çağrı yapan 10 büyükelçi, çağrıldıkları Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa’dan Türkiye’ye ‘yaptırımların yolda olduğu’ mesajını verdi.

Erdoğan’ın maaşı 100 bin lirayı geçecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı, 2022 yılında 100 bin lirayı geçecek.

İBB’den ‘taksi planı’: Plakada yeni sistem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni dönem başlıyor. Taksi plakası tahsisiyle ilgili yeni sistem yürürlüğe giriyor.

Diyanet’e 13 milyar lira yetmedi, bütçesi dörtte bir artırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2022 yılında 16 milyar 98 milyon 580 bin lira bütçe ayrıldı. 2021 yılında 12 milyar 977 milyon 926 bin lira başlangıç ödeneği verilen Diyanet’in bütçesinde gelecek yıl için yüzde 24,02 oranında artış öngörüldü. Diyanet’in bütçesinin büyük bölümü ise personel giderlerine harcanacak.

TÜSİAD’dan kara tablo: Düşen sadece TL’nin değeri değil

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini vurgularken, düşenin sadece TL’nin değeri olmadığının altını çizdi.

Squid Game’in VIP’leri anlattı: İmzamı dövme yaptırıyorlar, seks davetleri alıyorum

Netflix’in en çok izlenen yapımı Squid Game’in en gizemli karakterleri VIP’ler dizi rol almanın hayatlarını nasıl etkilediğini anlattı. Dizinin en dikkat çeken VIP’si imzasını koluna dövme yaptıran kadınlar olduğunu, kadınlar ve erkeklerden seks davetlerini aldığını söyledi.

BİM yöneticisi: Kardan feragat ediyoruz, kimse durduk yere fiyat artırmaz

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Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM yöneticisi Galip Aykaç, gıda fiyatlarındaki artışından zincir marketlerin sorumlu olduğu yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini söyledi.

Covid sonrası ‘beyinde küçülme’ tehlikesi: ‘Geçirenler nöroloğa başvurmalı’

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, Covid-19’un uzun süreli etkilerini azaltmak için bir an önce nöroloji uzmanlarına başvurulması önerisini yaparak ”En çok dikkat etmemiz gereken nokta beynimiz olmalı” dedi.

İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye ‘jet yanıt’: Beni ne kadar seviyormuş…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Kiralık konutlar hangi ilde kaç gün ilanda kalıyor?

İlan ve e-ticaret sitesi sahibinden.com verilerine göre kiralık konutların Türkiye genelinde ilanda kalma süresi eylülde önceki aya göre 4,3 gün kısaldı.

Kulis: Muhalefetin ‘parlamenter sistem’ önerisine AKP’den ‘yeni vaat’

AKP’nin başkanlık sistemine ‘yama yapmak’ için MHP’yle hazırlayacağı anayasa değişikliği teklifinde ‘denge ve denetimini güçlendirmeyi’ ön plana çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

AİHM, kanundaki ‘Erdoğan’a hakaret’ maddesini hedef aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sosyal medyada ABD eski başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karikatürü paylaşan, Suriye’ye operasyona tepki gösteren Vedat Şorli’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten mahkum edilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

HDP’den MB’deki gece yarısı atamalarına tepki: Daha fazla çöküşe yol açacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın ekonomi politikaları ve Merkez Bankası’ndaki görev değişikliklerini eleştirdi: “Vardiyalı gece çalışması gibi yeni görevlendirmelerle başkan ve başkan yardımcısını değiştirerek, ancak daha fazla çöküşe yol açarsanız.”

Yargıtay üyesi yargıdaki yapılaşmayı şikayet etmiş ama sonuç alamamış

Gazeteci İsmail Saymaz, kendisine isim vermeden konuşan bir Yargıtay üyesinin ‘FETÖ’nün yargı ve bürokrasideki yerini Hak-Yol ve Menzil tarikatının doldurduğunu’ ileri sürdüğünü aktardı.

Su zammı mahkemeden döndü: ‘Hakkaniyetli değil’

Mahkeme, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin her ay suya enflasyon zammı uygulamasını iptal etti.

Boğaziçi akademisyenlerinden Can Candan’a imzalı destek: Keyfi kararı kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin sözlü talimatıyla 11 Ekim’de kampüse girişi özel güvenlik görevlilerince engellenen Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan’a meslektaşlarından bu sefer imzalı destek geldi: “Özgür ve özerk bir üniversite için verdiğimiz mücadeleden ve meslektaşlarımızdan vazgeçmiyoruz.“

Apple ‘kur’ uçuşunda: En ucuz MacBook Pro 23 bini aştı, silme bezi 200 lira

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ABD’li teknoloji devi Apple, dün gece düzenlediği ‘Unleashed‘ etkinliği ile yeni nesil cihazlarını ve M serisi işlemcilerini tanıttı. Hemen hemen her gün rekor kıran dolar kuru hesaba katıldığında yeni ürünleri satın almak pek de kolay olmayacak gibi duruyor.

Prof. Dr. Naci Görür: Depremler devam edebilir

Bu sabah Kaş açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kıbrıs-Helen yayında yaşandığını belirterek “Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde” dedi.

Ünlü pırlanta şirketinin İstanbul ofisi büyük vurgun yapmış

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in İstanbul ofisinin adı büyük bir yolsuzluk iddiasına karıştı.

Bir yaşındaki ‘influencer’: Seyahat ederek ayda 1000 dolar kazanıyor

ABD’de, 14 Ekim 2020’de dünyaya gelen Briggs Darrington henüz bir yaşında ama annesinin gayretiyle seyahat konusunda yol gösteren bir influencer oldu. Annesinin bu alandaki ilk bebek olduğunu düşündüğü Darrington ayda 1000 dolar (9 bin 309 lira) kazanıyor.

Kanye West’in ismi ‘resmen’ değişti

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Adının, ‘Ye’ olması için mahkemeye başvuran ABD’li rapçi Kanye West’in (44) talebi kabul edildi.

Netflix çalışanlarından ‘sanal grev’

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Netflix çalışanları yarın (20 Ekim) sanal bir grev yapmayı planlıyor. Diğer yandan bine yakın çalışan, şirkete gönderdiği talep listesinde nefret söylemi içeren içeriklerin kaldırılmasını talep etti.