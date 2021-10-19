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Yaramazlara biraz batar!

Kanye West’in ismi ‘resmen’ değişti

Adının, ‘Ye’ olması için mahkemeye başvuran ABD’li rapçi Kanye West’in (44) talebi kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemenin hakimi, isim değişikliği yapmak isteyen ünlü rapçinin adının resmen ‘Ye’ olmasını kararlaştırdı.


Ye, ağustos ayında ‘kişisel nedenleri’ gerekçe göstererek mahkeme başvurmuştu. Daha önce takma ad olarak ve 2018’de bir albüm adı olarak Ye’yi kullanmış, o albümün yayınlanmasının ardından, “Resmi olarak Kanye West olarak tanınıyorum ama adım YE” ifadelerini kullandığı bir tweet atmıştı.

Twitter hesabındaki adı ‘Ye’ olan ABD’li rapçi Instagram hesabındaki adını henüz değiştirmedi.

Geçmişte adı, ‘Kanye Omari West’ olan rapçi, Ye’nin şimdiye kadar kullandığı ismin kısaltması olmasının yanı sıra dini anlamda da önemi olduğunu söylemişti. Ağustos ayında annesinin adını verdiği ‘Donda’ albümünü piyasaya sürmüştü.

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’la boşanma davası süren Ye, 2020’deki başkanlık seçiminde 60 bin oy alınca 2024’te de aday olacağını düşündüğünün işaretini vermişti.

Kanye West adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu: ‘Ye’ olmasını istiyor

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