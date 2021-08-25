Kanye West adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu: ‘Ye’ olmasını istiyor

ABD’li rapçi Kanye West (44), resmen adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Bundan böyle ‘Ye’ olarak anılmak istiyor.

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Los Angeles kentindeki mahkemeye isim değişikliği için dilekçe veren West, ‘kişisel nedenleri’ gerekçe gösterdi. ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’la boşanma davası süren, 2020’deki başkanlık seçiminde 60 bin oy alınca 2024’te de aday olacağını düşündüğünün işaretini veren West, 2018’de ‘Ye’ adında bir albüm çıkarmıştı.

Müzik dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra moda tasarımcılığı da yapan West, Twitter’dan adını değiştirmek istediğini albümü çıkardığında, “Ben YE’yim” yazarak duyurmuştu. Ünlü rapçi, Ye’nin şimdiye kadar kullandığı ismin kısaltması olmasının yanı sıra dini anlamda da önemi olduğunu söylemişti.

West’in annesinin adını verdiği yeni albümü ‘Donda’nın piyasaya çıkış tarihi birkaç kez ertelenmişti.